Falunapi összejövetelt tartottak Vöröstón

Úgy tűnik a külső szemlélők, a településen áthaladók számára, hogy ez a kis gyöngyszem csendesen pihen, pedig a színfalak mögött kistelepülésünk igenis él – mondta a polgármester.

Falunapi összejövetelt tartottak vasárnap a száz-egynéhány lelkes aprófaluban. A műsor Szécsi Pál-emlékesttel kezdődött, amelyen Horváth Andor invitálta zenés időutazásra a résztvevőket. A Szécsi Pál bőrébe bújt színművész mesélt a magyar könnyűzenei élet fényes csillagának életéről, szerelmeiről, mindezt dalokkal megízesítve. A műsorban olyan ismert slágerek is elhangzottak, mint a Csak egy tánc volt, az Én édes Katinkám, vagy az Egy szál harangvirág.

Az emlékestet követően Rákos Margit polgármester köszöntötte a helyieket. – Kis falunkban megélni a napokat és élni a mindennapokat mindig felemelő. Ez egy olyan közösség, egy kicsi település, amely össze nem hasonlítható a nagyvárosok zajos forgatagával – fogalmazott köszöntőjében a polgármester asszony.

A falunapi rendezvényen díszpolgári oklevelet vehetett át Timmer Tamás, aki Vöröstó község fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében végzi sok éve kiemelkedő munkáját. A díjazott német nemzetiségi képviselőként és az egyházközség önkénteseként aktív tagja a közéletnek, akihez bizalommal fordulhat bárki. Timmer Tamást váratlanul érte az elismerés, mint mondta, még a felesége, aki tagja a képviselő-testületnek, sem avatta be a dologba. – Teljesen eltitkolták, nem is gondoltam rá. Ha van időm, csinálom önzetlenül, nekem nem kell fizetni semmit. Ha nem tudnám, akkor pénzért sem tudnám csinálni – nyilatkozta az ünnepelt, aki 20 évig volt helyi képviselő, és alpolgármesterként is tevékenykedett.

A falunapi rendezvény jó hangulatú vacsorával zárult a faluházban.