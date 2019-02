Falvédő kiállítás, drónfelvételek és közös vacsora Pulán

A Fiatalok és Idősek Napjával a különböző generációkat szerették volna közelebb hozni egymáshoz a településen.

Az önkormányzat, egy EFOP-os pályázat keretében kapott lehetőséget három rendezvény szervezésére. Az évvégi Filmklub után, ez volt a második, és terveznek még egy Nyárköszöntő programot is.

A nyugdíjas napot már hagyományosan, eddig is megtartották a faluban farsang táján, de most próbáltak újítani egy picit. A szombat délutáni programban szerepelt egy falvédő kiállítás is, amely a vigántpetendi születésű Jungvirthné Bús Erzsébet, több mint 500 darabos gyűjteményéből vonultatott fel mintegy 70 falvédőt. Erzsébet, aki tavaly nyáron a nővérével, Bús Gabriellával közösen a vigántpetendi plébánián rendezte az első kiállítást a gyűjteményből, már több mint 20 éve hódol ennek a különös szenvedélyének. Manapság egyre nehezebb beszerezni egy-egy újabb darabot, melyekre főleg az internetes hirdetések között lehet rábukkanni.

A gyűjtő, a családi kötődés miatt nagy figyelmet fordít a sváb falvédőkre, melyekből közel 100 darab szerepel a kollekciójában. Apai ágon a nagymamája, valamint a férje szülei is svábok voltak, ezért nagy tisztelettel próbálja őrizni ilyen módon is a hagyományokat. A legrégebbi falvédője 1914-es, bár vannak egyéb textiljei is, melyek az 1800-as évek végéről származnak, és olyan falvédője is akad, amely megélt két világháborút. Erzsébet szándéka az, hogy minél több embernek megmutassa a gyűjteményt, amelyből különösen az egyházi jellegű darabokra büszke.

A kiállítás megnyitót követően Holczer Balázs alpolgármester drónnal készített légifelvételeket vetített le a faluról, majd Farkas Gergő a zalaegerszegi színház színésze szórakoztatta a jelenlévőket. A szervezők vendégül látták a résztvevőket egy vacsorára is, amelyhez Bakonyi Norbert szolgáltatott zenét. Az est kötetlen beszélgetéssel zárult a Művelődési házban, ahol március elejéig megtekinthető a falvédő kiállítás.