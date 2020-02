Farsangi mulatságot rendeztek a veszprémi Bárczi iskolában

Mazsorettek, pedagógusok tánca és egy meglepetésvendég is vidám perceket szerzett a kisdiákoknak.

Csütörtökön farsangi mulatságot rendeztek a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben. A jelmezes, vidám napot mindig a munkaközösségek szervezik, nem volt ez másként most sem. A nap első felében a mazsorettek voltak főszerepben, majd a pedagógusok tánca szórakoztatta a gyerekeket.

Az iskola vendége volt a Pannon Várszínház művésze, Egyed Brigitta is, aki együtt mókázott a legkisebbekkel. Természetesen a várva várt tombola mellett az osztályok is közös műsort mutattak be. Hatalmas sikert arattak a készségfejlesztő iskolások, akik a Verdákból vett ötletekkel mutatták meg magukat.