Faültetési program Malomsokon a klímavédelem jegyében

Az Agrárminisztérium 2019-ben indította útjára az Országfásítási program részeként a Településfásítási programot. Ennek keretében Malomsok 30 fát kapott, melyeket a közelmúltban ültettek el a településen.

A Településfásítási programban idén júniusban összesen 12 ezer, belterületen elültethető fát igényelhettek a 10 ezer lakos alatti települések. A fákat a Kefag Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. biztosította. Az egyes települések legalább 10, legfeljebb 30 faegyedet igényelhettek, és 19 fafaj közül választhattak.

A programban 475 település igényelt sikeresen fákat, melyeket 2020 őszén, illetve 2021 tavaszán ültethetnek el. Az Agrárminisztérium összehangolt fásítási és erdősítési programjainak célja, hogy 2030-ra az ország területének 27 százalékát tegyék ki az erdővel és fával borított térségek.

A sikeres igénylők az akció részeként a kért sorfák mellett támasztókarót, takarómulcsot és védőrácsot is kaptak, továbbá annak jelképeként, hogy ezek a fák növelik a településen található élőhelyek változatosságát, és más élőlények otthonául is szolgálnak majd, minden település ajándékba kapott egy madárodút is.

A program során Malomsok 30 fát igényelt; a kéréseket a beérkezés sorrendjében, a készlet erejéig teljesítették. Fintáné Dóra Mária polgármester elmondta, a település 10 gömbszivarfát, 10 nyírfát és 10 hársfát kapott, melyeket 4 helyszínre osztottak szét: a két játszótérre, a focipályát körbevevő területre és a hivatal udvarára.

A fák elültetésében részt vett a település lakossága, továbbá a polgármester, az önkormányzat munkatársai, az önkormányzati képviselők, a jegyző és Kovács Zoltán országgyűlési képviselő.

– A faültetés kiemelt fontosságú a klímavédelem és a friss levegő szempontjából. Egészségünk mindannyiunk számára a legdrágább kincs. A fák elültetésével nemcsak szebbé tesszük településünket, hanem egészségesebb környezetet is biztosítunk az itt élők számára – hangsúlyozta Fintáné Dóra Mária.