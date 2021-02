Február elsejétől Havrilla Gyula a pápai Esterházy kórház főigazgatója

A fő célom, hogy ebben a nehéz helyzetben maradéktalanul el tudjuk látni a betegeket – hangsúlyozta a Naplónak nyilatkozva Havrilla Gyula, a pápai Gróf Esterházy Kórház főigazgatója.

Havrilla Gyula – mint orvosigazgató – Töreki-Vörös Ibolyától vette át a stafétát, akit Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere január elsejével a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház vezetésével bízott meg.

– Az orvosigazgató ilyen esetekben addig viszi a kórházat, amíg nincs új vezető. Úgy ítélték meg, alkalmas vagyok a kórház vezetésére, így február elsejével megkaptam a főigazgatói kinevezést – mondta Havrilla Gyula. Kiemelte, a pandémia jelenleg rengeteg pluszfeladatot ad: osztályokat kellett átköltöztetni, plusz ügyeleteket kellett szervezni a magas beteglétszám miatt, a védőfelszerelések beszerzése is sok munkát jelent.

– Most ugyan csökkenő tendenciát mutat a járvány, az esetszámok alacsonyabbak, de ébernek kell maradnunk. A mutáns koronavírus már nálunk is megjelent, és agresszívabban fertőz. Fel kell készülni egy esetleges harmadik rohamra, ahogy azt a médiában is lehet hallani – magyarázta a főigazgató. Kifejtette, a betegellátásuk jelenleg elsősorban a sürgősségi esetekre korlátozódik, és a páciensek sokkal óvatosabban fordulnak orvoshoz, félnek a fertőzéstől. Ez azt vonja maga után, hogy sokszor elkésett eseteket kapnak, mert a beteg túl sokáig kivárt, amíg kórházba került.

– Ez a helyzet lelkileg is megviseli a dolgozókat. Folyamatos üzemben vagyunk, szabadságra szinte senki nem tud elmenni, mert a humánerőforrás adott. Másrészt közülünk is sokan megbetegedtek, tartósan kiestek nővérek, orvosok. Akik egészségesek maradtak, azoknak többszörösen helyt kellett állniuk. Ez most is így van, és kezd kifáradni a csapatunk. Az esetszámok csökkenésével párhuzamosan egy-egy napra szabadságra tudjuk küldeni a dolgozókat, hogy próbáljanak regenerálódni. Ez az idő nagyon rövid, sokkal hosszabbra lenne szükség – mutatott rá Havrilla Gyula, a pápai kórház főigazgatója.

Mint mondta, szintén sok feladatot ad a vakcinával való oltás. A pápai kórházban nyolc oltópontot kellett kialakítani, és a beérkező vakcinák száma szerint kell majd megszervezni az oltást. Emellett a helyi idősotthonokba is oltóstábokat küldött a kórház, hogy beoltsák a lakókat és a dolgozókat.

– Ezeket a feladatokat eddig zökkenőmentesen meg tudtuk oldani. Persze ez még csak a bemelegítés volt, várjuk a további vakcinákat, melyekkel sokkal több embert lehet majd beoltani – jegyezte meg a főigazgató.

Hozzáfűzte, a pápai Gróf Esterházy Kórház dolgozóinak több mint 90 százaléka kéri az oltást, ami nagyon magas arány országos viszonylatban is. – November-december táján az egészségügyi dolgozók közül sokan megbetegedtek. A fertőzés lecsengése után három hónappal lehet beadni az első vakcinát. Az érintett kollégáink közül már mindenki nagyon várja, elmondták, nem szeretnék még egyszer átélni azt a borzalmat, amit ez a betegség okozott. Több kollégánk hetekig feküdt intenzív osztályon, és sajnos volt veszteségünk is, az egyik dolgozónk Covid19-fertőzésben halt meg. Reméljük, hogy minél előbb rendelkezésre áll majd nagyobb mennyiségű oltóanyag, mert akkor meglesz az esély arra, hogy kevesebben betegedjenek meg – fogalmazott a kórház főigazgatója.

Havrilla Gyula szakmai tevékenysége kapcsán elmondta, 2000-ben Budapestről érkezett Pápára, korábban nem járt még a városban. – Pápára éppen osztályvezetőt kerestek, én pedig úgy döntöttem, ha megkapom az állást, akkor bebizonyítom, hogy képes vagyok sebészeti osztályt vezetni. Sőt, mivel az egyik szakterületem az érsebészet, ami addig Pápán nem volt, egy év után sikerült érsebészeti műszereket beszerezni, és elkezdhettük az érsebészeti műtéteket. Miután sok neves intézetben megfordultam, olyan szintet értünk el az általános sebészet terén is, hogy a pápai sebészeti osztály besorolása ugyanabba a kategóriába került, mint a megyei kórházé. Jelenleg nagyon széles palettán tudunk operálni. A pályázatok és támogatók révén nagyon jó felszerelés áll ehhez rendelkezésre, és mindhárom műtőnk korszerű. Elég sok a betegünk is, a vonzáskörzetünk csaknem 100 ezer embert foglal magába. Sok beteg érkezik azonban a területen kívülről is, Budapestről, és szinte az ország minden részéről, mert sikerült bizonyítani, hogy komoly szakmai munkát végzünk – hangsúlyozta a főigazgató.

Megjegyezte, új munkakörében egy rutinos, összeszokott csapat támogatja, és már az orvosigazgatói posztra is van jelöltjük. – Az igazgatás most kicsit több munkát jelent, de nagyon nagy a teherbírásom, úgy érzem, a kettőt össze tudom egyeztetni, és egyik sem megy a másik rovására. Hatvankét éves vagyok, ha az egészségi állapotom engedi és sikerül helytállni főigazgatóként, akkor a nyugdíjas éveimig be tudnám tölteni ezt a posztot. Jelenleg a fő célom, hogy maradéktalanul el tudjuk látni a betegeket, mind a fertőzött betegeket, mind pedig azokat, akik sürgősséggel kerülnek be hozzánk. Emellett idővel jó lenne a kórház életkorfáját is fiatalítani, főként az orvosok esetében – zárta Havrilla Gyula.