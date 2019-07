Fejlesztésekbe kezdett a református szeretetszolgálat Alsóörsön

Összesen 650 millió forint kormányzati és uniós támogatással az ország több településén infrastruktúra-fejlesztést valósít meg a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány. Alsóörsön adománykoordinációs pontot hoznak létre, derült ki Lutár Balázs, az alapítvány igazgatóhelyettese, szociális, fejlesztési és adomány­koordinációs vezetője szavaiból vasárnap.

Lutár Balázs az Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség istentiszteletén beszélt erről, amelyre a sajtót is meghívták.

Mint mondta, a szeretet a segítségnyújtásban, a rászorulók támogatásában, az adományozásban is megnyilvánul, és lényeges, hogy a segítség oda érkezzen, ahol arra a legnagyobb szükség van. Ezért kormányzati és uniós projekt keretében 2020. március 31-ig Gelénesen és Ebesen korszerű logisztikai központot hoznak létre, emellett három ingatlanfejlesztést is megvalósítanak, Pécsett, Szentesen és Alsóörsön. Utóbbiban ötmillió forintból raktárhelyiséget alakítanak ki, amelyben az adományokat tárolják. Ez a település egyedüli Nyugat-Magyarországon, mert itt állandó szolgálatot is működtetnek. Az épületet teljesen rendbe teszik, új berendezést helyeznek el, és kiépítik az informatikai rendszert, a munkálatokkal idén végeznek.

Lutár Balázs arról is beszélt, hogy az adománygyűjtésben számítanak a református egyházközségek tagjaira, hogy önkéntesként csatlakozzanak a szolgálathoz. Az igazgatóhelyettes fontosnak nevezte a helyi együttműködést, az igények felmérését, hogy azokat a döntéshozók elé tárják majd.

Kálmán Csaba, a társegyházközség lelkésze üdvözölte a régi gyülekezeti terem átépítését. Hozzátette, az adománygyűjtésben eddig is meghatározó szerepet töltöttek be. A tájékoztató után Kálmán Csaba lelkész istentiszteletet tartott, ahol a helyieken kívül a somorjai testvérgyülekezet több tagja is részt vett, mert Alsóörsön tartották gyülekezeti táborukat.