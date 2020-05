Fejlődő pályán Hárskút

Ovádi Péter országgyűlési képviselő büszke Hárskútra, hiszen elmondása szerint ez volt az első olyan település, amely országgyűlési képviselősége kezdetén a legnagyobb, közel 150 millió forintos állami támogatásban részesült, amiből egy olyan beruházást valósítottak meg, amelyre régen vágyott a település.

– Hárskút fejlődő pályán van, infrastrukturális megközelítésben is az egyik legjobb adottságú település, ám az is igaz, hogy a 20. század találkozik a jelenkorral. Azaz munka van, ezért a település vezetésével abban vagyunk érdekeltek, hogy a község tovább fejlődjön – fogalmazott Ovádi Péter. – Tudjuk, látjuk, hogy milyen igények vannak, így a belterületi utak és a művelődési ház is felújításra vár. Lépésről lépésre haladva mindent meg fogunk tenni, hogy Hárskút fejlődése töretlen legyen. Kiemelném, hogy nemcsak a Magyar Falu Programban sikeres Hárskút, hanem a többi állami programban is.

A 680 fős település polgármestere, Tábori Ferenc kiemelte, hogy a közösségi életük nagyon jó, ami most hiányzik mindenkinek, de bíznak abban, hogy nyár végén tud találkozni Hárskút apraja-­nagyja.

– Reméljük, a prognosztizált gazdasági válság nem lesz súlyos, és az iparűzési adóban nem lesznek nagy veszteségeink – bizakodott Tábori Ferenc. – Idén a Magyar Falu Programban új eszközöket szereztünk be az orvosi rendelőbe, illetve mindkét temetőnk villamosítását is meg tudjuk oldani.

Elmondta azt is, hogy a Kossuth és Rákóczi utca, valamint a Hárskút és Lókút közötti utak átkerültek a Magyar Közút kezelésébe, a cég a napokban meg is kezdte a kátyúzást. A feladatok közül a polgármester is a képviselő által említett művelődési házat emelte ki, melynek kapcsán be is adtak egy újabb pályázatot, ám mint mondta, mindenképpen lesz még javítanivaló az épületen, amelyet bővíteni is szeretnének. Ugyanakkor szóba került az ivóvízhálózat is, amely Hárskúton szintén fejlesztésre szorul.

Kérdésre válaszolva kiderült, hogy egyértelműen arra a komplexumra a legbüszkébb a település, amely magában foglalja többek között a hivatalt, a postát és a konyhát is.