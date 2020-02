Felelevenítették a retro életérzést a veszprémi Agórában

Retrókiállítást rendeztek az Agóra Veszprém Kulturális Központ második emeletén, ahol az érdeklődőket visszarepítették a hetvenes, nyolcvanas évekbe.

A kiállításon korabeli használati és műszaki eszközöket, berendezési tárgyakat és motorokat mutattak be Retro Ernő gyűjteményéből és Ficze Koppány egyenruháiból, amely sokak gyermekkorát elevenítheti fel. Retro Ernő elmondta, az itt kiállított darabok a gyűjteménynek csupán egy töredéke, de hosszútávú tervei között szerepel, hogy a retro kincseknek saját múzeumot nyit majd a Balaton partján.

Ficze Koppány gyermekkorában makettezéssel foglalkozott. – Arra gondoltam, milyen jó lenne, ha fel is vehetném azokat a ruhákat, amiket megfestek. Mára már nagyon nagy gyűjteményt sikerült összeszednem. Másokkal ellentétben én hordom is azokat a ruhákat, amik a gyűjteményemben vannak. Ezzel időnként megbotránkoztatok másokat, de legtöbbször azért jó érzéseket szokott kelteni az emberekben, hogyha például meglátnak egy rendőr egyenruhában.

Retro Ernő, a kiállítás főszervezője elmondta, Szentendréről költözött családjával Balatonvilágosra. A kiállításon a szűk terem ellenére nappalit, konyhát, sőt, még katonai irodát is be tudtak rendezni. – A konyharészen látható daráló, szódásszifonok meghatározó részei voltak anno az asztalnak. Érdekes, hogy régen ezeket az eszközöket megvette valaki és 20-25 évig tudta használni. Ezért szeretem a retro holmikat, mert ezek a mai napig működnek. Ez a használati eszközökre is érvényesek, de az autókra ugyanúgy.

Retro Ernő kiállításának részeként az Agóra épülete előtt három retro autóval is megismerkedhettek az érdeklődők. – Azok közül az autók közül a legfiatalabb is 36 éves, és a mai napig teljesen megbízható, bárhová el lehet menni vele. A Zukkal költöztek és építkeztek, az 1200-es Lada pedig legendás – tette hozzá.

A Bacsis Retro Számítógép Kiállítás is megmutatkozik a gyűjtemény között néhány számítógép kuriózummal, de találkozhatunk gyerekkorunk emlékeivel a kiállításon, fém hajcsavarókkal, Sokol rádióval, de még kisdobos tagsági könyvvel is. A kiállítást még vasárnap 17 óráig lehet megtekinteni az Agóra Veszprém Kulturális Központ második emeletén.