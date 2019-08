Fellegi Norbert ezredes, a megye főkapitánya a közlekedésre koncentrál

Az ittas sofőrök kiszűrését, a súlyos sérüléssel járó balesetek visszaszorítását, a jelenlegi, kitűnő balatoni közbiztonság fenntartását tervezi Fellegi Norbert, frissen kinevezett Veszprém megyei rendőrfőkapitány.

Az ezredes Baranya megyéből érkezett, ahol profi csapat élén, többek között országosan ismert gyilkosságokat derített fel. Kiemelten kezeli a kutyás- és lovas szolgálatot, szenvedélyes horgász és állatbarát, rockzene rajongó.

Hogyan fogadta a felkérést Veszprém megye rendőrsége élére?

Nagy megtiszteltetés, nem készültem ilyen beosztásra. A pályám csúcsának tekintem, azonnal igent mondtam. Harminckét éve vagyok rendőr, 1987-ben kezdtem a hivatásos szolgálatot. A gyilkossággal kapcsolatos ügyek érdekeltek, ami kihívást jelentett, mindig nyomozó szerettem volna lenni. Édesapám is rendőr volt, életvédelmi területen dolgozott, mindezek miatt mentem rendőrnek. Itt is teljes lelkesedéssel teszem, amivel megbíztak.

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságon a bűnügyi osztályt vezette, úgy tudom, kimagasló eredménnyel.

Utcai nyomozóként kezdtem pályámat a Siklósi Rendőr-kapitányságnál, aztán 18 éven át a Pécsi Rendőrkapitányságon több beosztásban dolgoztam. 2005-től azon a területen dolgozhattam, amiért rendőr lettem, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztályának vezetését bízták rám. Az élet elleni bűncselekményeket a bűnügyi munka csúcsának tartom, főleg, ha a tettes ismeretlen. Óriási szakmai siker a kilétét megállapítani, és bíróság elé állítani.

Számos országos eset történt, például a Bándy Kata ügy (meggyilkolták Pécsett – a szerk.), és abban az évben 12 emberölés történt Baranya megyében, nyolc esetben ismeretlen tettessel, mindegyiket sikerült megoldani. Nagyon jó csapat élén, elhivatott emberekkel dolgoztam. Ebbe a munkába érzelmeket nem szabad belevinni, az elvinné a nyomozást. Racionálisan kell hozzáállni, hideg fejjel, keményen, elhivatottan, a feladatra kell figyelni. 2012 decemberétől lettem bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes, így már az egész megye bűnügyi munkájának irányítása hozzám tartozott.

Milyen körülmények fogadták Veszprém megyében?

Tudtam, olyan megyébe jövök, ami teljesen más, mint Baranya. Közbiztonságilag sokkal kiegyensúlyozottabb, stabilabb, nyugodtabb, jóval kevesebb és más jellegű bűncselekményekkel, bűnügyi és rendészeti területen országosan is kimagasló eredményekkel. Emiatt is éreztem óriási kihívásnak a felkérést. Ezeket az eredményeket minimum meg kell tartani, de törekedni kell arra, hogy tudjunk javítani is.

Mire gondol?

Közlekedési téren adódik bőven tennivaló, a morál lesújtó. Rengeteg az ittas vezető, adódik, hogy egy hétvégén 40-50, ami tarthatatlan. Közlekedési szakemberekkel sokat beszéltünk a változtatásról, amit társadalmi szinten kell megoldani. Akár még jogszabály szigorításra is szükség lenne, a közlekedés biztonságára veszélyt jelentő, visszaeső, többször bírságolt ittas sofőrtől például el lehetne venni az autót több hónapra.

Másfelől a baleset-megelőzésben szeretnénk előrelépni, főként a súlyos sérüléssel járóknál, így elrettentő és figyelemfelhívó óriásplakátok kihelyezését tervezzük, egyebek mellett a 8-as számú főútnál. Sokkal több ellenőrzésre van szükség, a finn módszert (tömeges alkoholszondás ellenőrzés – a szerk.) napi szinten bevezettem. A sajtó szerepe jelentős, minél több baleset-megelőzéssel, és közlekedéssel kapcsolatos hírre van szükség.

Tervez-e bármiben változást?

Az állomány stabil, jól együttműködő, előretekintő, vezetőcseréken nem gondolkodom. Minden adott az eredményes munkához.

Jelent-e külön feladatot a Balaton?

Az északi part felkapott, rengeteg turistával, ahol rend, béke és nyugalom van, extrém beavatkozása nincs szükség. A közrend és a közbiztonság fenntartására folyamatosan kiemelt figyelmet fordítunk.

Tervezi-e a kutyás és a lovas szolgálat erősítését?

A kutyák számát 17-ről 25-re szeretnénk emelni, hiszek a kutyák rendőri alkalmazásában, főként bűnügyi területen, így nyomkövetésben, kábítószer-, és robbanószer keresésnél. Több eb pedig a körzeti megbízottakkal teljesít szolgálatot, a kutyának komoly visszatartó ereje van. Ez jellemző a lovas szolgálatra is. A megye turisztikailag rendkívül frekventált, szőlőhegyekkel, tanyákkal, ahová a lovas rendőr könnyebben eljut, és népszerűek is az emberek körében.

Amikor nem dolgozik, mivel foglalkozik szívesen?

Gyerekkori hobbim a horgászat, legnagyobb halam egy 21 kilós ponty, amit éjjel, szakadó esőben fogtam. Több húsz kiló feletti akadt horogra Somogy-, és Tolna megyei vizekben, de visszaengedtem őket, mert az öt kiló feletti halat sosem viszem haza, megérdemlik a szabadságot. A halételeket, pörköltet, vadat én készítem el otthon.

Szenvedélyes rockzene rajongóként feleségemmel együtt rendszeresen járunk koncertekre, kedvencünk a Guns N’ Roses, a Pokolgép, Ossian, Tankcsapda. Két fiam van, mindketten kirepültek már, egyikük építőmérnök, a másik gitárművész. A sportot alapvetőnek tartom, odafigyelek a testedzésre, a fizikai állapotom megőrzésére. Családom nagy állatbarát, hivatásomból adódóan számomra is természetes a segítségnyújtás, mentett kutyával és macskákkal élünk.