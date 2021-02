Felsőörs polgármestere szerint egy kertben van helye a komposztálónak is

2020 közepén az Országgyűlés egy törvénymódosítással 2021 január elsejétől betiltotta az avar-, és más kerti hulladék égetését. A módosítás célja a levegő minőségének javítása, a lakosság egészségének védelme, a levegő nem megfelelő minősége miatt ugyanis uniós kötelezettségi eljárás indult Magyarország ellen. Az önkormányzatok felkészültek a tiltásra, azonban egy 2020 decemberi kormányrendelet a vészhelyzet fennállásának idejére- azaz jelenleg legalább márciusig, továbbra is az önkormányzatokra bízta, hogy engedélyezik-e az avar- és zöldhulladék-égetést, és ha igen, milyen feltételekkel.

– Amikor kitört a koronavírus járvány, sok orvosi szakcikket olvastam arról, hogy a légszennyezéssel terheltebb térségekben jobban terjed a járvány. Azt feltételezték, hogy a levegőben lebegő szennyező részecskék mennyisége és a vírus terjedése között összefüggés van. Tanulmányok szólnak arról is, hogy egy ekkora faluban, mint a miénk, egyetlen kerti levélkupac elégetése képes elszennyezni a teljes falu levegőjét. Nyilván ez indokolja az országos szabályozást is: a kerti zöldhulladékot nagyon könnyű rosszul elégetni. Ha csak egy kicsit is nedves, ami szinte borítékolható, akkor szennyez – mondja Szabó Balázs polgármester.

Felsőörsön korábban hetente kétszer volt lehetséges a kerti hulladék égetése, később ezt havi egy alkalomra szigorították. Az országos szabályozásra készülve aztán ősszel az önkormányzat eltörölte saját korábbi rendeletét, és ezen a decemberi kormányhatározat után sem változtattak.

– Úgy gondoltuk, hogy visszafelé nem haladunk, ha egyszer már megszületett a döntés, akkor kitartunk mellette. Decemberben erről tájékoztattuk is a lakosságot, a faluújság januári számában pedig egy cikket raktunk össze arról, hogy égetés helyett milyen lehetőségek vannak helyben, itt Felsőörsön. A közüzemi szolgáltatónk a VKSZ, nálunk nem szállít zöldhulladékot háztól, az önkormányzatnak pedig ez túl nagy feladat lenne, így a zöldhulladék kezelését mindenkinek magának, piaci alapon kell megoldania. A legkézenfekvőbb megoldás a komposztálás, ha az avar égetésére van hely, akkor a komposztáló is elfér. De összegyűjtöttük a helyi vállalkozókat, akik a nagyobb ágak ledarálását is vállalják, vagy akár el is szállítják a kerti hulladékot. Van a közelben két komposztáló telep is, ahová ez a hulladék beszállítható. Háztartási mennyiségben ingyen veszik át – tette hozzá Szabó Balázs.

Elmondta azt is, hogy többen nehezményezik azt, hogy nem egyre könnyebben, hanem egyre nehezebben lehet megszabadulni a hulladéktól. Az égetéstől kissé elvonatkoztatva, a polgármester szerint ez a XX. század gondolkodása, hiszen mára azt is tudjuk, hogy a szelektív gyűjtés nem megoldás az emberiség által termelt szemét csökkentésére. Az egyetlen valóban hatékony dolog, ha minél kevesebb szemetet termelünk, amitől aztán meg kell szabadulnunk. Egy csomagolt terméknél gyakran több a csomagolása, mint ami benne van.

– Nem jó, ha a vidéki ember városi életformát vesz fel és a pázsit kerítéstől kerítésig tart. Egy kertben van helye a komposztálónak. A zöldhulladék komposztálva értékes tápanyagforrás, az ágakat száraz helyen kell tárolni, és télen kályhában el lehet égetni. A 2010-es évek elején a faluban egyszer már osztottak komposztáló kereteket, és ezt szeretnénk mi is megismételni. Utánanéztünk annak is, hogy van-e valamilyen gyakorlat közösségi komposztálóra, de nincs ilyen. Nincs erre vonatkozó szabályozás, így erre nincs lehetőség. Bár a legtöbb illegális hulladék lerakás nem zöldhulladék jellegű, de érezzük, hogy az erős tiltásnak ilyen hatása is lehet, azaz a kerti hulladék az erdőszélre vándorol. Szeretnénk, ha mindenki megértené, hogy ez illegális. A zöldhulladék érték, komposztálható, vagy végső esetben elszállítható – fejezte be Szabó Balázs.