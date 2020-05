Felújítják a balatonedericsi óvodát

Régóta felújításra szorul a település óvodájának épülete, a megvalósítás érdekében pályázott a község. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program második üteme segítheti a cél elérését.

Papp János polgármestertől megtudtuk, reménykedve várja a település vezetése a programra benyújtott pályázat sikerét: mintegy 85 millió forintot igényeltek, hogy bővíthessék és felújíthassák az épületet.

– Nagy öröm, hogy egyre több szülő vállal gyermeket Balatonedericsen, így szükség lesz a mini bölcsődére, továbbá az óvoda bővülhet egy csoportszobával is. Az intézményben 18 gyermek nevelkedik most, egy csoportban. A korszerűsítés és a bővítés a község megtartó erejét is növelné. Mindenképpen ki kell cserélni a régi nyílászárókat, korszerűsítésre vár a fűtés, de a bútorzat ugyancsak megújul, ha megkapjuk a támogatást, amely nem igényel önerőt – nyilatkozta lapunknak a polgármester.

Mint mondta, elkezdődött a település központjában levő, egyházi tulajdonú régi iskolaépület felújítása. Az egyház sikeres, mintegy 30 millió forintos pályázatának köszönhetően először az ingatlan belsejét korszerűsítik és alakítják át. Az épületben közösségi tér és lakás kap helyet.