Felújították a lőtéri tornyot a 77. számú főút mellett

Ünnepélyes keretek között átadták a felújított hétszintes, 25 méter magas Katonai Torony kilátót a 77. számú főút mellett.

A Verga Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. a Magyar Természetjáró Szövetséggel konzorciumi szerződés keretében, százszázalékos pályázati forrásból valósította meg a feltehetően a II. világháború idején a németek által épített, majd a szovjet és magyar katonák által is használt lőtértorony felújítását, a parkoló kiépítését és a pihenőhely kialakítását. A fejlesztés költsége meghaladta a 72 millió forintot.

A 77. számú főút mellett található egykori lőtértorony évek óta elhagyatottan állt. Az erdőgazdaság régóta szerette volna felújítani és közjóléti funkcióval ellátni a történelmi múltú katonai objektumot. Erre a Bakancsos Barangolás a Bakonytól a Balatonig elnevezésű GINOP-os, európai uniós pályázat keretében nyílt lehetősége.

Tassy Márk, a Magyar Természetjáró Szövetség igazgatója kiemelte az avatón, hogy egy kilátó mindig vonzó célpont a turisták számára. Mivel ez a legtöbb kilátóval ellentétben nem egy hegy­tetőn található, ezért alkalmas lesz arra, hogy általa sokan megszeressék a túrázást. A kilátó nagy forgalmú útvonal mellett, egy gyönyörű vidéken található, ahol rengeteg a látnivaló. A Kéktúra útvonala is a közelben halad el, ezért szeretnék majd bekötni a kilátót a turistaútvonalak hálózatába, amely így akár megállója vagy kiindulópontja is lehet a túrázásnak.

Az aktív katonai lőtér szélén található kilátó kapcsán Oszlánszki Béla ezredes, a Központi Gyakorló- és Lőtér parancsnoka elmondta, az, hogy lakossági használatba került az egykori katonai objektum, segít abban, hogy a katonák közelebb kerüljenek a társadalomhoz. A tótvázsonyi gyakorlóteret 2017-től használják újra intenzíven, de ezen a területen éleslövészetre nem kerül sor, viszont kiemelt jelentőségű hadi út vezet át rajta.

Ugron Ákos, a Verga Zrt. vezérigazgatója szerint a katonai Torony-kilátó kiváló turistacélpont lesz a 77-es út mellett, ahol egy családi parkolót is kiépítettek. Régi adósságát törleszti így a terület, hiszen egy korábban torzóként jelen lévő, egyébként romos állapotában is szép épületet újítottak fel, tettek nyilvánossá és látogathatóvá. A torony tetőszerkezete teljes felújításon esett át. A szerkezetileg jó állapotú kilátó biztonságos látogatásra alkalmatlan volt. Hiányzott belőle a lépcső, valamint nem voltak ablakok, és a kilátószinten található védőkorlát is balesetveszélyes volt. A felújítás során új, védőráccsal ellátott fémszerkezetű lépcsőt építettek be, a felső védőkorlát helyét egy biztonsági ráccsal is ellátott korlát vette át. Törekedve az eredeti kistéglás arculat megóvására, a homlokzati felületek tisztítása, javítása mellett a hiányos fugák pótlása is megtörtént. A belső terek állagának megőrzése érdekében ajtókat és ablakokat építettek be, valamint a falfelületek többrétegű meszelése is megtörtént.

A projekthez kapcsolódóan, szintén a pályázat keretében erdei bútorgarnitúrák és tájékoztató táblák, valamint egy körülbelül 70 négyzetméter alapterületű fedett pergola készült. A fejlesztést a biztonságos megközelítést segítő közúti csatlakozó és parkoló teszi teljessé. A most átadott létesítmény egész évben, térítésmentesen várja a kirándulókat, látogatókat.