Fenyvesi Zoltán: Mindenki menjen el szavazni!

Május 26-án huszonegy magyar európai parlamenti képviselőt küldhet Magyarország az unió törvényhozásába, mondta el Fenyvesi Zoltán a csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján. Hangsúlyozta, hogy a bevándorlás megállításáról lesz lehetőségük dönteni a választóknak.

A térség országgyűlési képviselője arra kérte a választópolgárokat, hogy mindenki menjen el szavazni, és aki fontosnak tartja a magyar családok támogatását, aki nem akar terroristákat, migránsokat Európában, így Magyarországon sem, valamint nem akarja, hogy Európát az iszlám vegye át, az szavazzon a Fidesz–KDNP listájára.

Hozzátette, hogy az ellenzék most is a kormány ellen és Magyarország ellen kampányol. Feltette a kérdést, hogy vajon Schwartz Béla, Ajka város polgármestere melyik politikai erőt tartja támogatásra méltónak vasárnap az euró­pai parlamenti választáson? A migránspárti szabadcsapatokat választja, vagy a hazát megvédeni akaró erőket támogatja? A polgármester is patkánynak nevezi azt a csaknem 7300 ajkai lakost, aki tavaly a Fidesz–KDNP-re szavazott? – kérdezte az országgyűlési képviselő.

Hozzátette, hogy Ajka lakosainak is joguk van tudni, mi erről a véleménye a város polgármesterének – fejezte be Fenyvesi Zoltán.