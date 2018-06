Kilépett a Jobbikból Devecser polgármestere

Ferenczi Gábor, Devecser polgármestere 2018. június 8-án bejelentette kilépését a Jobbik Magyarországért Mozgalomból, annak helyi, megyei és országos szervezetéből.

Munkatársunknak elmondta, elbúcsúzik attól a közösségtől, melynek több mint 10 évig aktív tagja és építője volt. 2008-ban az Ajkai Alapszervezet alapító elnökeként és megyei szervezőként kapcsolódott be a Jobbikba, melynek még ugyanebben az évben megyei elnökévé választották.

– Talán nem szerénytelenség egy életszakasz lezárásaként íródó összegzés részeként megemlítenem, hogy 2014-ben 42 szervezettel adtam át a megyei elnökséget, melyek létrehozásában személyesen vettem részt. 2009-től az országos választmány egyik alelnökeként, majd 2010-től négy éven át a Jobbik egyik legaktívabb képviselőjeként is igyekeztem megtenni minden tőlem telhetőt a magyarság szolgálatában. Csalódottságom nem új keletű. Az általam és a közreműködésemmel létrehozott szervezetek leépülését az elmúlt években a szervezeti munkám lerombolásaként éltem meg. Bár 2014-től, polgármesterré választásom óta a pártpolitika háttérbe szorult az életemben, aggódva figyeltem azokat a negatív folyamatokat, melyek az egykor szebb napokat látott, alulról szerveződő, nemzeti mozgalom felülről vezérelt átpozicionálására, önfeladására irányultak a pártvezetés részéről. Értékrendem nem változott. A nemzeti érdek következetes, politikai taktikától és megalkuvástól mentes képviselete elsőrendű ma is számomra – mondta Ferenczi Gábor aki munkáját független képviselőként folytatja a Veszprém Megyei Közgyűlésben, továbbra is a megye és a Somló környéki települések lakosságának képviseletében. Devecser városát pártatlanul, továbbra is a lakosság érdekeinek teljes körű figyelembevételével, de június 8-tól már nem a Jobbik színeiben vezeti.

– Nincs bennem harag, csak mérhetetlen csalódás, amit a Jobbik országos vezetése az elvtelenségével, háttéralkuival és a józan észt sokszor teljesen mellőző stratégiaalkotásával, sokszor önromboló döntéseivel, kétes hátterű tanácsadóival és pénzemberekkel való összefonódásával az elmúlt években okozott számomra és rengeteg bajtársam számára. A ma létező Jobbik nem lehet már alternatíva számomra a nemzeti gondolat hiteles képviseletére. Nincs helyem egy olyan közösségben, melynek vezetői – tisztelet a kivételnek – nem a közösségért, hanem a közösségből élnek, és ahol az építő kritika koncepciós eljárásokat von maga után. Ez nem az én értékrendem. Nem ehhez csatlakoztam. Megerősödtem abban, hogy komoly igény van hazánkban arra, hogy mi magunk, magyarok vegyük kezünkbe sorsunk irányítását ahelyett, hogy az egymással lepaktáló politikai elitre bízzuk magunk és gyermekeink jövőjét. Hiszek abban, hogy egy közösség igazi ereje annak tagjaiban rejlik, illetve, hogy következetes munkával, elveinkhez hűen is építhető egy szebb magyar jövő. Üzenem az ott maradottaknak, hogy a barát barát marad, és a továbbiakban is nyitott vagyok minden olyan együttműködésre, amely nemzetünk és helyi közösségeink érdekét szolgálja – mondta Ferenczi Gábor.