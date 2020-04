Fertőtlenítik a közterületeket Várpalotán

Az elmúlt héten elkezdte a városi közterületek és a kiemelt forgalmú létesítmények, valamint a közterületi tárgyak folyamatos takarítását és fertőtlenítését a Várpalotai Közszolgáltató Kft. a helyi önkormányzat megbízásából.

A társaság védőruhában dolgozó munkatársai a buszvárókat és az utcai szemeteseket is rendszeresen tisztítják és fertőtlenítik. A felhasznált tisztítószer már egyszázalékos koncentrációban is használható fertőtlenítő szer, amely vírusölő hatással rendelkezik – közölte lapunk kérdésére a Várpalotai Közszolgáltató Kft.

Rövidesen elindulhat a várpalotai társasházak lépcsőházainak fertőtlenítése is. Ezzel kapcsolatban Campanari-Talabér Márta polgármester elmondta: vannak épületek, ahol már elkezdték és szervezetten végzik a lépcsőházi fertőtlenítést, azonban vannak olyan helyek is, ahol e tekintetben nem sok minden történt eddig. A kezdeményezés sikeréhez szükség lesz a társasházakban lakók segítségére is.