Fiataloknak szóló fórum Veszprémben – Problémafelvetés és megoldáskeresés

A Nemzeti Ifjúsági Tanács országos rendezvénysorozatának keretében a veszprémi Pannon Egyetemre is ellátogatott kedden.

A fiataloknak szóló fórumon Hegedűs Zoltán Nemzeti Ifjúsági Tanács országos elnöke elmondta, az országos szervezetnek minden megyében található bázisa, így helyi szinten is hatékonyan tudják képviselni a fiatalok érdekeit.

– Nagyságrendileg száz szervezetünk van, és kettős a feladatunk. Egyrészt a fiatalok érdekképviselete akár a legmagasabb szinteken is, másrészt az ifjúsági civil szervezetek fejlesztése – mondta el köszöntőjében Hegedűs Zoltán.

A rendezvényen kerekasztal-beszélgetésen ötleteltek a résztvevők, Hegedűs Zoltán a NIT elnöke, Bóka Bence, a Polgármesteri Hivatal ifjúsági tanácsadója, Hegedűs Barbara alpolgármester és Tonhauser Marcell, a NIT veszprémi vezetője arról, hogyan lehetne a fiatalokat Veszprémben tartani, és milyen lehetőségeik vannak tanulmányaik elvégzése után a munkaerőpiacon.

A beszélgetés során a megjelent fiatalok a lakhatási kérdés problémáját érezték a legégetőbbnek. Hegedűs Zoltán hozzátette, ezzel országszerte, de Budapesten és Veszprémben kiemelten szembesülnek jelenleg. A diploma megszerzése után, az első pár évben még akkor is megterhelő anyagilag fenntartani egy albérletet, ha rögtön szerez munkát a hallgató, hiszen a pályakezdő bérek sem elég magasak hozzá.

A résztvevők a problémafelvetésen túl megoldási alternatívát is adtak, hiszen a más városokban működő inkubátor megoldások a megyeszékhelyen is könnyíthetnék a fiatalok életét. Hegedűs Barbara fontosnak tartotta a kérdést, elmondta, gondolkodnak a megoldását, sajnos Magyarországon a cégek által segített fecske-programok nem honosodtak meg, pedig nemcsak a friss diplomások, de szakemberek is nehéz helyzetbe kerülhetnek a lakhatás miatt.

Bóka Bence kiemelte, jelenleg is az önkormányzat ifjúsági stratégiájának megújításán dolgoznak, emellett arra buzdította a jelenlevőket, és az egyetem polgárait, hogy ötleteikkel és terveikkel bátran keressék őt.

A kerekasztal-beszélgetés során a megjelent fiataloknak bemutatták a jelenleg is aktívan működő Ifjúsági Házat, valamint külföldi tanulmányi utakról és önkormányzati támogatásokról is adtak bővebb felvilágosítást.