Fizikai és mentális erőpróba – Spartan versenyt rendeznek Veszprémben

Közel húszezer résztvevő érkezhet a megyeszékhelyre április első hétvégéjén: a jutaspusztai katonai bázis ad otthont a Spartan Honor Race-nek.

Veszprém 2017-ben látta vendégül először a Spartan Race versenysorozatot, amely három év után újra visszatér a megyeszékhelyre. Porga Gyula polgármester elmondta, a város ezúttal is a rendezvény mellé állt, a Spartan nagyszámú résztvevőt és nézőt vonz a városba, várhatóan 20 ezren érkeznek a verseny miatt Veszprémbe. A városvezető reményét fejezte ki, hogy a jövőben otthont ad még a város a rendezvénynek.

Sisak Zsófia, a Spartan Hungary versenyigazgatója elmondta, a versenyt április 4-én és 5-én, a magyar honvédség együttműködésével szervezik meg. Európában először tartanak úgynevezett Spartan Honor Race-t, ahol katonai feladatok is színesítik a versenyt. A rendezvénynek a jutaspusztai Újmajor katonai bázis területe ad otthont. Az akadályverseny után hatalmas az érdeklődés: 12 ezer felnőtt áll rajthoz a két napon, és már több mint 11 ezren regisztráltak. Szombaton a rövid távú versenyt, vasárnap a középtávú versenyt rendezik, a gyermekeknek mindkét nap lesz verseny, csak az utóbbira 1500-2000 ifjút várnak. A futamokat mindkét nap reggeltől délutánig indítják, a verseny lebonyolításáért szombaton és vasárnap is legalább félezer szervező dolgozik.

Zentai László ezredes, az MH 54. Veszprém Radarezred parancsnoka elmondta, nagy örömmel csatlakoznak a rendezvény lebonyolításához, mert a program a honvédelmi gondolkodás társadalomhoz való közelítését is szolgálja. A helyszín biztosítása mellett a rendezésben is részt vesznek: a versenynek része lesz egy katonai zóna, ahol katonai jellegű feladatokat kell végrehajtani. Emellett bemutatót is tartanak, ahol a magyar honvédség eszközeit – helikoptereket, páncélozott gépjárműveket, terepjárókat, katonai eszközöket – lehet megtekinteni. Soós Gyula őrnagy elmondta, a szurkolói zónában akadálypályát rendeznek be és szimulátorokat lehet kipróbálni, valamint toborzópontot is működtetnek.