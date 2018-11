Fogyatékkal élőket segítő információs irodát nyitottak Balatonfűzfőn

A Montázs nevű projekt legfőbb célja, hogy javuljon a fogyatékosságból adódó igényekre reagáló közszolgáltatások minősége és bővüljön a hozzáférhetőségük, valamint javuljon a fogyatékos emberek életminősége, önálló életvezetési képessége, és társadalmi elfogadottsága.

A Fogyatékos Személyek Esély­egyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. a Montázs projekt keretében 22 helyszínen létesített Információs és Koordinációs Pontot az országban. Az európai uniós projekt tavaly áprilisban indult, amelynek keretében 3,3 milliárd forintot költenek el négy év alatt erre a területre.

A Veszprém Megyei Információs és Koordinációs Iroda a Balatonfűzfői Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál működik mostantól. Az ünnepélyes megnyitón Marton Béla polgármester kiemelte, örömmel fogadnak minden olyan kezdeményezést a településen, amelyben a polgáraik többek lesznek, fejlődhetnek.

Sajtos Ildikó a helyi családsegítő szolgálat intézményvezetője hangsúlyozta, hogy ez a nap a szociális munka ünnepe a számukra és lelkesedéssel fogadták be a szervezetet. – Az iroda létrejötte nemcsak azért szükségszerű, hogy a fogyatékkal élőket támogassa, az érdekeiket képviselje, hanem azért, hogy nekünk a többségnek, akik most a fogyaték nélkül élők táborába tartozunk, tükröt tarthasson. Eligazítást adjon egy befogadó, toleráns és segítő világ felé – fogalmazott.

Kovács Zsuzsanna, a Montázs projekt szakmai vezetője elmondta, hogy a huszonkét helyszínen létrejött pontok legfőbb feladata az, hogy a fogyatékos embereknek és családtagjaiknak naprakész információkat nyújtson. Ezek kiterjedhetnek a közoktatástól kezdve a speciális egészségügyi ellátáson át a foglalkoztatásig vagy szociális elhelyezésig. Meg kell, hogy könnyítsék a folyamatokat, hogy az érintettek minél egyszerűbben találják meg az információkat, amelyhez segítséget nyújt a megújult Egységes Fogyatékosságügyi Információs Portál, a www.efiportal.hu is, tette hozzá. Az információs pontokon működtetnek majd szülőklubokat, olyan sorstársi közösségeket, ahol egymástól is tanulhatnak, és az önérvényesítés technikáját is elsajátíthatják az édesapák és az édesanyák.

A fűzfői irodában két tanácsadó, Plank Beáta és Faragó Aranka várja az érdeklő- dőket.