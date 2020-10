Fokozott külterületi polgárőri jelenlét

A hideg idő beköszöntével egyre kevesebb ingatlantulajdonos tartózkodik Lovason, ezért a polgárőrök fokozott figyelmet fordítanak a külterületek védelmére.

– Egyesületünk teendői az őszi hónapok alatt sem változtak. Részt vettünk a rendőrség szokásos havi koordinációs értekezletén, amelyen szó esett a téli teendőkről, az októberi ünnepekről és a mindenszentekről, amin fokozott figyelmet kértek tőlünk – tudtuk meg Sárdi Mátétól, a lovasi polgárőrség alelnökétől, önkormányzati képviselőtől.

Nagyon fontosnak tartják a vírus második hullámában is az óvatosságot, elővigyázatosságot. Ezért is döntöttek úgy, hogy a szomszédos települések általános iskoláinak (Alsóörs és Csopak) felajánlanak 100-100 darab egyszer használatos szájmaszkot.

Mindkét iskolába sok lovasi gyermek jár, így az ő egészségük védelméhez is hozzá tudtak járulni. Alsóörsön Mészáros Károly iskolaigazgató vette át Simon Róberttől, a civil szervezet elnökétől a felajánlást, Csopakon Huszár Péterné iskolaigazgatónak Sáfár László és Simon Róbert adta át a maszkokat. Az intézmény vezetői köszönettel vették a hozzájárulást.

Lovason évről évre csökken a bűnesetek száma, ez annak is köszönhető, hogy aktívan működik a polgárőrség. Mindig is jó kapcsolatot tartottak a rendőrséggel, kezdetben az almádi körzethez tartoztak, most pedig a füredihez.