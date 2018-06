Folyamatosan építkeznek, felújítanak Kővágóörsön

Az idei évben eredmények sorát könyvelheti el a község, folyamatosan megújulnak az épületek, közterületek, javul az ellátás.

A település központjában mostanra elkészült a járda, megújult a tűzoltószertár, a falukemence, és készül a falu első játszótere. A tűzoltószertár 21 milliós pályázati támogatással és tízmilliós önerőből épült fel, közösségi térként is szolgál majd egyben. A helyi önkéntes tűzoltók, köztük számos fiatal tag tevékenysége példaértékű. A csoport régóta szoros kapcsolatot ápol a saaldorfi lánglovagokkal, az ottaniakkal időközben testvértelepülési szerződést is kötött a község. Ugyancsak jó a kapcsolat a szlovákiai Szilas község tűzoltóival is.

Az új szertár és a hivatal között már felépült a falukemence, mellette ülőhelyeket alakítanak ki közösségi eseményekhez. A közelében épül a község első játszótere, amelyre már régóta vártak a helyiek.

A hivatal épületének egy része tetőzetcserére szorul, a korábbi palát cserépre cserélik, a lapostető helyén nyeregtetőt alakítanak ki. Később a tetőtérben turista-szálláshelyek biztosítására nyílik lehetőség, akár negyven vendéget is fogadhatnak majd egyszerre. A munkálatokra közel 28 millió forint pályázati támogatás áll rendelkezésre. Mostanra önerőből elkészült a temető új ravatalozója, térkővel borították az épület és a kapu közti utat. Kandelábereket helyeztek el, napelemes világítás készült.

A jövőbeni tervek szerint a kultúrház új nyílászárókat kap, a belső felújítása két éve készült el, korszerű a fűtés, megújult már a színpad és konyha is épült az intézményben.

Az óvodába 11 gyermek jár helyből és Kékkútról, iskolába idén ősszel nem indul közülük senki. Bölcsődei csoport indításához nincs meg a kellő létszám, az utóbbi években csupán egy-két gyermek született. A község önerőből tervezi az épület felújítását, tetőcsere szükséges és új nyílászárók kellenek, mintegy ötvenmillió forintot költhetnek a korszerűsítésre. A település rendezett ugyan, azonban útjavítások kellenek még. Az utak mentén a területeket segít rendben tartani az a közelmúltban pályázati támogatással vásárolt kistraktor, amely nyáron fűnyírásra, rézsűvágásra, télen pedig akár hótolásra is használható. A vásárlásához 75 százalékos támogatást, több mint hétmillió forintot kaptak.

A község ingatlanjai ma is kelendőek, építési telket nem tud ajánlani a vevőknek az önkormányzat, de vannak eladó házak, amelyek a magas árak ellenére is hamar gazdára találnak. A szociális szövetkezetet felfrissítenék a jövőben, 60 milliós pályázati támogatást remélnek hozzá. Az összegből az egykori Áfész-udvart kialakítanák a piac céljára, sőt, az év minden napján nyitva tartó boltot is hoznának létre a helyi termelők áruinak.