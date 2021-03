Folytatódik a Nébih élelmiszer-pazarlás elleni, példaértékű programja

Online zárókonferencián összegezte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Maradék nélkül programjának eredményeit.

Ezt ne hagyja ki! A családokat és a nyugdíjasokat is az út szélén hagyná a Momentum

Az európai uniós társfinanszírozási időszak véget ért, az Agrárminisztérium és a Nébih továbbra is elkötelezett a 2020 óta hazánk nemzeti szintű élelmiszerhulladék-megelőzési projektjének folytatásával kapcsolatban. A közzétett tippeket otthon is hasznosíthatjuk. Az Európai Unió pénzügyi hozzájárulásával 2016-ban indított Maradék nélkül program beszámolóját tíz nemzet mintegy száz résztvevője kísérte figyelemmel. A program második felében az élelmiszer-pazarlás visszaszorításával kapcsolatos kihívások és a már alkalmazott megoldások kerültek előtérbe. Bognár Lajos országos főállatorvos, élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkár bejelentette: folytatják a projektet. Kiderült: a Maradék nélkül példaértékű kezdeményezés lehet más országoknak a maga komplexitásával, innovativitásával és eredményes­ségével.

Iskolákban oktatják

Oktatási programja csaknem háromszázezer gyerekhez talált utat a nyomtatott és az online letölthető oktatási csomagok révén, 58 iskolában tartottak bemutató foglalkozásokat, órákat, amelyeken 1800 gyerek és száztíz pedagógus vett részt, a program vetélkedőibe, játékaiba 2300 diák kapcsolódott be. Kutatási eredményei segítettek pontos képet kapni a lakossági élelmiszer-hulladékról. Útmutatók készültek a mennyiségének csökkentését szolgáló jó gyakorlatokról az élelmiszer-feldolgozók, a kereskedelem, a vendéglátás, a lakosok számára. A program eredményei kormányzati programokat, civil kezdeményezéseket inspiráltak, beépültek az iskolai és egyetemi oktatásba. A Nébih célja továbbra is, hogy alapvető normává váljon az élelmiszer-pazarlás elkerülése.

Évente 65 kilogramm

Hazánkban 2016 és 2019 között négy százalékkal csökkent az egy személyre eső éves élelmiszerhulladék-mennyiség, amely jelenleg mintegy 65 kilogramm. Ezt lehetne tovább csökkenteni. Többször írtunk arról, hogy csak azt érdemes megvenni, amit biztosan elfogyasztunk, mielőtt megromlik, a maradékok pedig felhasználhatók másik étel elkészítéséhez, és már a hámozás módja is segíthet, az is, ha magunknál tartunk napközben házi finomságokat. Nagyné Himes Renáta litéri táplálkozási tanácsadó elmondta, hogy nagyobb hangsúlyt helyezhetünk mindennapjaink során a környezettudatosságra és spórolhatunk is, ha előre gondolkodunk. Magyarázata szerint ha előre megtervezzük egy hétre a családi menüt – vagy eleinte mondjuk csak három napra –, akkor elérhető, hogy kevesebb élelmiszer kerüljön a kukába. Azt tanácsolja, írjuk össze, mit akarunk főzni a hét első felében – szerinte ez az első fontos lépés –, és az alapján készítsük el a bevásárlólistát, amellyel boltba megyünk.

Előre tervezett menü

– Nem árt, ha főleg helyi termékeket keresünk vásárláskor. Ha tudjuk, honnan származik a zöldség, akkor a lehámozott héjból zöldségalaplét főzhetünk, amelytől finomabb lehet több ételünk, és már takarékoskodtunk is. Le is fagyaszthatjuk. Azt is szoktam ajánlani a háziasszonyoknak, hogy ha hétvégén van idejük rá, nagyobb adag ételt készítsenek el, és egy részét kisebb porciókban tegyék a hűtőbe. Például a megsütött zöldségek aztán a hét folyamán változatosan használhatóak fel, akár fasírt is lehet belőlük. Érdemes nyitottnak lenni más népek, országok hagyományos ételeire is. Például az indiai konyha receptjei között számos olyat találhatunk, amik alapján a megszokott alapanyagainkat változatosan használhatjuk fel. A maradékokat is újra felhasználhatjuk – sorolta Nagyné Himes Renáta.