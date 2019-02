Folytatódik az Ajka60

A közösségi terekről, azok kialakításáról, a feladathoz kapcsolódó településrészi együttműködésről tanácskoztak az Ajka60, a várossá nyilvánítás 60. évfordulójára szervezett kétéves programsorozat résztvevői a városházán.

Schwartz Béla polgármester elmondta, a közösségi tér fejlesztésénél a saját ötleteket magas pontszámmal jutalmazzák, valamint az is sokat számít, hogy az adott közösség a megvalósításból mennyire veszi ki a részét. A megvalósításban az önkormányzat is segít, de azt, hogy mit szeretnének, a lakosoknak kell megfogalmazniuk. A tervezéskor a helyiek igényei, elképzelései, ötletei a fontosak. Az a jó terv, amit elfogadnak a helyiek, ami jól illeszkedik a környezetbe, és használni is fogják. A terveket március 15-ig kell leadniuk a közösségeknek.

Az összejövetel második részében szavaztak a településrészek 2018 második félévi beszámolójáról. A beadott anyagokból kiderült többek között az, hogy a közösségek számos programmal várták az érdeklődőket. Kocsis János városszociológus, az Ajka60 program zsűrijének elnöke kérdésünkre elmondta, hogy Ajkán sokszínű és aktív a civil élet, számos klub, egyesület működik. Ezek nem csupán a tagságukért dolgoznak, hanem tevékenységük kihat a városra. A településrészek közötti versenyt a 2018-as év lezárását követően Ajkarendek vezeti 248 ponttal.