Forgalomba helyezték az elkészült Almádi csomópontot

Újabb mérföldkövéhez érkezett a 8-as számú főút Veszprém déli elkerülő NIF Zrt. beruházásában megvalósuló projektje. Június 30-án kora este forgalomba helyezték az újonnan elkészült Almádi csomópontot, és ezzel párhuzamosan a közlekedők használatba vehették a veszprém-balatonalmádi kerékpárutat is.

A csomóponti nyitásról és a kivitelezés jelenlegi munkálatainak részleteiről Ovádi Péter, a térség országgyűlési képviselője, Porga Gyula, Veszprém polgármestere és Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese tartott sajtótájékoztatót, akik 18 óra előtt néhány perccel jelképesen is eltávolították a forgalmat elterelő táblát az új útszakaszról, hogy megindulhasson a forgalom Almádi felé.

Ovádi Péter elmondta, hogy egy 30 éves adósság valósul meg a 8-as számú főút déli elkerülőjének megépítésével.

– Azt gondolom, hogy még biztonságosabb, még komfortosabb lesz a közlekedés, hiszen egy olyan csomópontot váltunk ki, amely az egyik legbalesetveszélyesebb volt. Annak különösen örülök, hogy egy olyan beruházás készült el, amelynél figyelembe vettük a kerékpárosok igényét is, és egy teljesen új, sávval elválasztott szakaszon közlekedhetnek ők is biztonságosan – fogalmazott az országgyűlési képviselő, aki köszönte az emberek türelmét, hiszen a beruházás 2022 év végéig tart, és lesznek még fennakadások, de aki igénybe veszi az átadott új útszakaszt, az láthatja, hogy érdemes volt várni. Szólt arról is, hogy a zajvédő fal is elkészül a környéken lakók védelme érdekében az Almádi és a Füredi úti csomópontok között.

Porga Gyula polgármester szerint fontos pillanathoz érkeztünk, és köszönet illeti a kivitelezőket, akik tartották az ütemtervet.

– A nyár egyébként is egy túlterhelt időszak a veszprémi körgyűrűn, és azzal, hogy korlátozások vannak, ez még egy sokkal terheltebb időszak, ezért is örülünk annak, hogy most az almádi kereszteződést át tudtuk adni. A füredi kereszteződés teljes lezárása pedig csak az ősz folyamán lesz, amikor lemegy a balatoni szezon, és azt gondolom, hogy ez két olyan fontos beavatkozás, ami enyhíti a városra nehezedő terhelést – mondta el a polgármester, aki nagyon boldog, hogy elérkezett ez a pillanat, mert látszik, hogy sokkal gyorsabb és környezetbarátabb lesz így a közlekedés, hiszen nem kell majd a lámpáknál állnia az autósoknak.

Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy a beruházás célja az, hogy a Litéritől a Füredi csomópontig elkészüljön a veszprémi déli elkerülő, benne jó néhány műtárggyal. Időben és műszaki tartalomban is a beruházás felénél járnak. Az Almádi úti csomópont az első olyan elem, amelyet már forgalomba helyeztek a normál működés szintjén, és ez az elem tulajdonképpen már végső állapotában szolgálja a közlekedőket.

A tervezett három új: a Budapesti, az Almádi és a Füredi csomópontnak köszönhetően a Balaton és Budapest közötti, rendkívül forgalmas útszakaszon megszűnhetnek a rendszeres torlódások. A kivitelezés ütemtervnek megfelelően halad, a megnyitott Almádi csomópont mellett az új Budapesti csomópontban lévő műtárgy elkészült, így várhatóan a közlekedők 2021. július hónapban már az új felüljárón haladhatnak át. Jelenleg még a csatlakozó utak építése folyik.

2021. június 30-tól az Almádi csomópont forgalomba helyezését követően, a Budapesti és Almádi csomópontok között teljes egészében lezárásra kerül a jobb pálya, a gépjárművek a bal pályán közlekedhetnek majd 2×1 sávon. Az Almádi csomópontban a bevásárlóközpont ki- és behajtása továbbra is biztosított marad a 8-as számú út irányából. Az Almádi és a Füredi csomópontok között lévő – már korábban átadott – kerékpáros kerethíd az Almádi csomópont forgalomba helyezését követően ismét lezárásra kerül.