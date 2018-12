Forralt bor és pezsgő hangulat a tapolcai forraltbor-főző versenyen

Tizenkét csapat méretett meg a tizedik forraltbor-főző versenyen, ahol ezúttal a csapattagok zsűrizték egymás főztjét.

A versenyt a Tapolcai Trappolók csapata nyerte, második a Tanúhegyek Egyesület, harmadik a MÁV Zrt. csapata lett. Zweigeltből főzte a bort a sakkozók csoportja, a badacsonytomaji tűzoltók baráti köre fehérbort hozott. A Tapolcai Trappolók közösen adták össze a bort. A Nagycsaládosok zsíros kenyeret kínáltak, teát is főztek a gyerekeknek, az olaszrizlinget pedig a Szent György-hegyről hozták a versenyre.

A Tanúhegyek Egyesület a Szent György-hegyi cabernet-re és pinot noirra esküdött, mint később kiderült, a zsűrivel egyetértve. A zalaszántóiak idén sem hiányozhattak, többször a dobogón álltak már. Idén a múlt heti disznóvágásból kóstolót is kínáltak mindenkinek, ezúttal fehér- és vörösbort is hoztak magukkal a szomszéd megyéből. A MÁV Zrt. lelkes fiataljai idén is a dobogóra gyúrtak, ábrahámhegyi dűlőben termett, aranyérmes olaszrizlinget főztek kevés fűszerrel, hogy el ne nyomják a bor ízét.

A harmadik helyet sikerült megszerezniük fehérborukkal. Az Időtöltők teával is készültek, a borba pedig a klasszikus fűszerek mellett almát és fahéjrudat főztek. A Bortöltők társasága baráti kör, amelynek fiatal tapolcai tagjai hölgyeket nem engedtek soraikba. Első ízben indultak, hirtelen ötlettől vezérelve. Idén sem maradt ki a versengésből a NaranCsapat, és nem hiányozhattak a Bortöltők. Pinot noirba almát, vörös áfonyát, barackot és csilit tett a Borbogarak idén újra visszatérő csapata. A Borbély pincészet szürkebarát borából főzött a közös önkormányzati hivatal, erősítve a Fő téren terjengő remek illatokat.

A tapolcai adventi várakozás második hétvégéjét pénteken a Fanyűvő családi játékpark nyitotta a legkisebbek legnagyobb örömére. Vasárnap a forraltbor-főző versenyen a Kazinczy tagintézmény diákjai lucáztak, az Életlehetőség Szociális Nappali Intézmény fiataljai, valamint a Szász Márton Általános iskola tanulói szavaltak és énekeltek. Kiderült, mely házak öltöttek legszebb ünnepi díszt, majd a Tördemic Néptáncegyüttes szűzgulya-hajtást, a bakonyi pásztorok karácsonyköszöntő szokását mutatták be. Somló környéki regölést is bemutattak, a gyerekek lucáztak, hogy a házaló, adománygyűjtő népszokást felelevenítsék. A karácsonyi ének után táncházba hívtak mindenkit.

