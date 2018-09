Főzni egyszerű, csak szeretni kell – Sági Szilárd Tihanyban zsűrizte a halételeket

Az egy hete megrendezett Balatoni Horgászok Napjának volt a házigazdája a Hal a tortán című műsorban feltűnt népszerű műsorvezető, a gasztrokibic Sági Szilárd, akivel a főzőversenyt követően beszélgettünk.

– A halászlé a nagy kedvencem egyébként is, ezért úgy indultam neki a napnak, hogy én itt csak boldog lehetek – kezdi a beszélgetést Sági Szilárd, aki szerint a halfogyasztás nagyon fontos. Nem csak beszélni kell róla és olcsón megszerezni a halat, hanem azt jól el is kell készíteni, mert a pocsék főzet nem népszerűsíti a halfogyasztást. A halételfőző verseny zsűritagjaként külön díjazta azt a csapatot, amelyik egy lecsós, tésztás halételt készített. – Ez is egy nagyon jó lépés afelé, hogy ne csak arra gondoljunk, hogy csak sült hal, vagy halászlé létezik. Mind a kettő nagyon finom, de lehet még jó ételeket készíteni halból, olyanokat is, amelyekről még én sem tudok – vélekedik, és mint mondja, éppen ezért állnak közel a szívéhez az ilyen halfőzőversenyek. Elmeséli, hogy ő is szívesen készít ételt halból és mostanában a harcsa lett az egyik nagy kedvence.

– Ez az az étel, amit a kicsi gyerekeimnek leginkább el tudok úgy készíteni, hogy habzsolják, mert viszonylag egyszerűen kiszűrhetők belőle a szálkák. De ettek a fiaim már pontyot, sőt keszeget is, ami egy picit veszélyes, mert még csak három és fél évesek, de abszolút halászléfanok – árulja el. A főzős műsorok népszerűségével kapcsolatban elmondja azt, hogy szerinte ez már régi dolog, ő is több mint tíz éve szerepel a képernyőn. Véleménye szerint a gasztronómia, az ételkészítés minősége sokat javult ezeknek a műsoroknak is köszönhetően, de a népszerűségüknek nagyon egyszerű oka van. – A háziasszonyoknak mindig is egy óriási dilemmája az, hogy mit főzzenek holnap. A műsorok hatására, akár a Hal a tortánt említve, nagyon sokan kaptak jó ötletet a másnapi ebédhez vagy vacsorához, és ez is rengeteget számít – hangsúlyozza. Szerinte főzni egyszerű, csak szeretni kell. Elárulja azt is, hogy a párja egyáltalán nem tudott főzni, amikor megismerkedtek. Szilárd nem főzni tanította meg őt, hanem megszerettette vele a főzést, aminek a hatására ma már többnyire ő készíti el otthon az ételeket.

– Az emberek ott követik el a hibát, amikor elkezdik túlgondolni ezt az egészet, és belemennek olyan dolgokba, hogy egy csipet só az mekkora? Lehet kigrammozni, de amikor így megbonyolítom a főzést, akkor gyakorlatilag végem van. Saját magamnak csinálok egy zsákutcát és abból nem tudok kijönni. Bele kell rakni egy keveset, kevesebbet, mint amit elsőre gondolok, aztán megkóstolni. Ha kevés, akkor rakni bele még egy fél csipetet – tanácsolja és kiemeli, hogy nem szabad leragadni egy-egy ilyen részletnél, mert csak az nem hibázik, aki nem csinál semmit. Elárulja azt is, hogy mivel hetente többször fogadnak vendégeket, ezért viszonylag sokszor ragad otthon fakanalat ő maga is. Sági Szilárd kedvenc étele a káposzta, beleértve a káposztás tésztától a székelykáposztán át a káposztás rétesig mindenféle formáját.

Befejezésül kiderül az is, hogy balatoni gyereknek számít, mivel Siófok-Kilitin született és neki nem földijei, hanem vízijei vannak. A Balaton-felvidéket pedig imádja, ezért családjával gyakran látogat a környékre.