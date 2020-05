Futással tisztelegtek a koronavírus elleni harc hőseinek Veszprémben és Pápán

A Magyar Honvédség katonái Honvédelmi Országfutás a Magyarok Egészségéért elnevezéssel demonstrációs futást tartottak az ország számos pontja között Veszprémben és Pápán is, így tisztelegve a koronavírus vészhelyzet során emberfeletti erővel helytálló egészségügyben, társfegyveres szervezeteknél, oktatásban dolgozók előtt.

Az MH 54. Veszprém Radarezred, az MH Légi Vezetési és Irányítási Központ veszprémi, valamint az MH Pápa Bázisrepülőtér pápai katonái is csatlakoztak az országos akcióhoz, mely azon túl, hogy tisztelgett azon dolgozók előtt, akikre ebben az időszakban is számíthatott és számíthat az ország, az egészséges életmód fontosságára is megpróbálta felhívni a figyelmet.

A katonák szerették volna bebizonyítani azt is, hogy a koronavírus miatt megnövekedett katonai feladatok mellett is elhivatottak maradtak nem csupán a haza védelme érdekében, hanem fizikai felkészültségünk, állóképességünk megtartásában is.

A futás Veszprémben egy közel kilenc kilométeres városi körön zajlott, melyen a két alakulat hat feladatra jelentkező katonája váltásokban összesen négy órát futott így negyvenhárom kilométert teljesítve. Mellettük több szolidaritásból csatlakozó katona is aktívan részt vett a reprezentatív eseményen.

A Magyar Honvédség országos futó akciójának helyi eseményéről Zentai László ezredes az MH 54. Veszprém Radarezred parancsnoka elmondta: egy olyan útvonalat jelöltünk ki, ami elhalad a veszprémi katonai alakulatok előtt, a polgármesteri hivatal, a kormányhivatal, a kórház, a rendőrség, illetve a mentőállomás előtt is, így tisztelegve az ott dolgozók, ezekben az intézményekben az elmúlt időszakban emberfeletti teljesítményt nyújtók előtt.

Demonstrálni szerettük volna azt is, hogy a katonák ebben a helyzetben is megőrizték a fizikai állapotukat, hiszen a katonák mentális és fizikai egészsége az egyik legfontosabb fegyverünk, ezért pedig ebben a nehéz helyzetben is sokat tettünk. – emelte ki Zentai ezredes.

A jelenleg is érvényben lévő egészségügyi szabályozások alapján a futók megfelelő térközökkel, biztonságos távolságot tartva teljesítették a távot Pápán is, ahol a futáshoz csatlakozott Áldozó Tamás polgármester, aki az első félórás belvárosi kör két és fél kilométeres szakasza során csatlakozott a kezdeményezéshez.

Itt egyébként a bázisrepülőtér nyolc katonája szintén váltásokban futotta a kijelölt útvonalat délelőtt tíz és délután kettő óra között.