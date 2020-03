Gelencsér András rektor köszöntötte a nőket a Pannon Egyetemen

A Pannon Egyetem Kultúraszervező Csoportja nőnapi köszöntőműsorral kedveskedett hétfőn az egyetem hölgy polgárainak.

A Pannon Egyetem rektora, Gelencsér András köszöntötte a jelenlévőket. – Örülök, hogy a nőnap hagyománya megmaradt, hiszen a mai világban, amikor próbáljuk a nemek közötti különbségeket összemosni, sokszor elfeledkezünk arról, hogy a természetünknél fogva a férfiak és nők között azért vannak különbségek. Ez sok viccnek is a tárgya, hogy a két nem hogyan tud egymás mellett elbeszélni – tette hozzá a rektor. Kiemelte, nem szabad az embert természet adta sajátosságaitól megfosztani.

Gelencsér András elmondta, a Pannon Egyetem a március 15-ei ünnepségeit és az ehhez kapcsolódó rendezvényeit meg fogja tartani, egyelőre nem kaptak arról információt, hogy a koronavírus megelőzése érdekében a programokat le kellene mondaniuk.

A Pannon Egyetem hölgy polgárait nőnap alkalmából Nagy Gergely gitáros koncertjével lepték meg. Nagy Gergely a The Bluesberry Band együttesben vált ismertté, ahol szintén gitáron játszik és vokálozik. A Bluesberryt mára a Balaton-felvidék legjobb rhythm & blues zenekaraként tartja számon a koncertlátogató közönség. Nagy Gergely a koncerten a huszadik század legnagyobb slágereit mutatta be 40 perces műsorában, közöttük olyan ismert dallamokat, mint a Beatlestől a Here Comes the Sun vagy a My Grandfather’s Clock, amiket a közönség jóleső nosztalgiával hallgatott.

A Pannon Egyetem Kultúraszervező Csoportja a jelen lévő hölgyeknek csokoládéval kedveskedett.