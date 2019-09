Gyerekek tiszteletére ültetnék el a fákat Várpalotán

Minden gyerek után ültessünk egy fát! címmel hirdetett akciót a helyi önkormányzat, jelentette be Katona Csaba alpolgármester, Galambos Szilvia képviselő és Dobos Tamás képviselőjelölt.

A kezdeményezésről, ami az ország több településén már sikeresnek bizonyult, Galambos Szilvia elmondta, képviselőként fontos céljának tekinti, hogy bokrokkal és fákkal sikerüljön betelepíteni a jelenleg gyér fau­nájú környezetet. A faültetésnek köszönhetően kellemes, ligetes terület alakulhat ki.

Ezzel együtt a csapadékvíz megkötésében is jelentős javulás következne be. Galambos Szilvia reméli, hogy a lakosság társul a kezdeményezéshez, és ötleteikkel, területi felajánlásokkal, a fák helyének kijelölésével is hozzájárul a várpalotaiak közös akciójához.

Dobos Tamás hozzátette, örülne, ha minél többen csatlakoznának a kezdeményezéshez, és javaslatokkal jeleznék a fafajtaigényeiket. A Kálvária városrész képviselőjelöltje lelkes környezetvédőként s az Egészséges Palotáért Egyesület tagjaként is szeretné, ha már néhány év múlva egy ligetes, árnyas környezetben számolhatna be az elért eredményekről.

Dobos Tamás egyébként nemcsak a terület szépítése miatt csatlakozott örömmel, hanem októberben születendő gyermeke tiszteletére is szeretne fát elültetni. A helyszínt és a fa fajtáját már eldöntötte a család.

Első lépésként azt várják a képviselők, hogy a lakosság helyszíneket javasoljon. Egy közösségi oldalt is indítanak ezért, számolt be róla Katona Csaba alpolgármester. A Tési-domb városrész önkormányzati képviselője megjegyezte, a városban folyamatosan gondot jelent a közművek vonalában elhelyezett nagy lombozatú fák metszése az áramszolgáltató részéről, mely sokakban felháborodást vált ki.

A városvezető reményei szerint a faültetési kezdeményezéssel ki tudják váltani a jelenleg rossz helyen, közmű közelében elhelyezett fákat is.