Gyereknapon kinyíltak a Veszprém megyei tűzoltóságok szertárkapui

A megye valamennyi hivatásos és önkormányzati tűzoltó-parancsnoksága mellett tizenhárom önkéntes tűzoltó egyesület is csatlakozott az öt éves hagyományokhoz: kinyitották a szertárkapukat a Nemzetközi Gyermeknap alkalmából, így több száz család ismerhette meg a tűzoltók mindennapjait, közölte Helt Ákos hadnagy, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelem szóvivője.

A gyerekek és kísérőik bejárhatták a laktanyákat

A „Nyitott szertárkapuk 2018” elnevezésű programon az összes hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltó-parancsnokság, illetve az önkéntes tűzoltó egyesületek többsége lehetőséget biztosított az érdeklődőknek arra, hogy közelről megtekinthessék a tűzoltók járműveit, különleges felszereléseit. A gyerekek és kísérőik bejárhatták a laktanyákat, láthatták, miként telik a szolgálatban lévő tűzoltók élete. Veszprémben már a meghirdetett időpont előtt többen megjelentek, így a szertárkapuk is korábban nyíltak meg. Az udvaron kiállított, speciálisan az erdőtüzek oltására alkalmas Mercedes típusú gépjármű mellett egész nap kígyóztak a sorok. A gyermekeknek különösen tetszett a magas építésű, robosztus autó, amely országos szinten is kuriózumnak számít.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A mellette elhelyezett Rába R16-nál pedig a szakfelszereléseket és a járművet bemutató interaktív előadást tartott Felsőbányai György tűzoltó százados, szolgálatparancsnok. A szertárban pedig Miskey Tamás tűzoltó alezredes, Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat parancsnok avatta be az érdeklődőket a mindennapokba.

S ok bátor gyermek érezhette magát tűzoltónak kis időre

A szertárak megnyitását megyeszerte nagy érdeklődés kísérte, egyes állomásokon a sugárcsövek is előkerültek, így Devecserben és Bakonyoszlopon sok bátor gyermek érezhette magát tűzoltónak kis időre. Pápán és Pétfürdőn az új Rába tűzoltó gépjárműfecskendők mellett a védőfelszerelések arattak nagy sikert, többen szinte teljes védőruházatot öltöttek egy-egy fotó erejéig. Nagy volt a nyüzsgés a Balaton partján is, sokan felkeresték a balatonfűzfői és a badacsonytomaji laktanyákat. Az ajkai szertár is megtelt gyermekekkel, akik főként a nagy, piros autók miatt látogatták meg a tűzoltóság épületét.

-A felhőtlen gyermeknapi jókedv mellett üzenete is van ezeknek a programoknak, fogalmazott Helt Ákos. Hozzátette, a gyermekek és szüleik biztonságérzetét növeli, ha közelről láthatják a védelmüket szolgáló technikai eszközöket, gépjárműveket és felszereléseket, valamint személyesen a tűzoltóknak tehetik fel kérdéseiket. A rendkívül népszerű programokon, tizenhárom helyszínen, több mint ezerötszáz érdeklődő vett részt.