Gyermeknap a veszprémi rendőr-kapitányságon

Nyolcadik osztályos diákokat hívtak meg a Veszprémi Rendőr-kapitányságra, gyermeknap alkalmából, a napokban, közölte a rendőrség.

Pálmann László ezredes, megbízott kapitányságvezető köszöntője után érdekes programok vártak a gyermekekre, akik egyebek mellett megismerték, hogyan dolgoznak a rendőrök büntetőeljárásoknál, illetve milyen technikákat alkalmaznak bűnügyeknél. A diákok többek között egy fiktív betörés nyomait kutatták fel, hogy az értékeket visszaszerezzék, az ismeretlen tettest azonosítsák, majd elfogják.

A nyomozás végén a bilincs is előkerült, és kattant az elkövetőt játszó csuklóján, akit személyleírás alapján ismertek fel. Az életszerű feladatok megoldását logikai feladatok is színesítették. A sikeres elfogás után a rabosítást is megnézhették a diákok, miután a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi technikusa segítségével megörökítették tenyérlenyomataikat.

A változatos programsorozatot airsoft lövészet zárta, a lövészetvezető szakszerű irányításával.