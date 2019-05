Gyógynövény- és fűszerkertet alakítottak ki, majd nassoltak a bándiak

Egy nyertes pályázatnak köszönhetően többek között gyógynövény- és fűszerkertet is létrehoznak a faluban.

A község sikeresen szerepelt egy a közeli településekkel közös konzorciumban a Cselekvő Közösségek – aktív közösségi szerepvállalás nevű pályázaton. Szombaton délelőtt nagy lelkesedéssel kezdtek neki a bándiak, hogy kialakítsák a Mizda Mária által már kijelölt, 40 méter hosszú és hét méter széles területen a fűszerkert ágyásait és ösvényeit.

– Egy olyan gyógynövény- és fűszerkertet alakítunk ki, ahol bemutatjuk mind a ter­mesz­tett, mind az erdei bakonyi gyógynövényeket. Terveim szerint 70 féle növényt rakunk be a fűszerkertbe, a­mely nagyon jó információs háló lehet iskolásoknak és felnőtteknek arra, hogy biztonsággal felismerjék az ott bemutatott növényeket. Szeretnénk a gyógynövényeket jobban behozni a köztudatba, hiszen évszázadokon keresztül használtuk őket és fontos lenne, hogy ez a tudás ne kopjon ki – vélekedett a kert tervezője, aki elmondta még, hogy nagyon jó itt a föld és gyönyörű helyre kerül a fűszerkert, amelynek érdekessége, hogy a Bánd felirat rajzolódik ki az ösvényeiből, ha a vár oldalából lenézünk a kertre.

A növényeket a június 16-ai hétvégén ültetik majd be, amikor egy „Kicsöngető” rendezvényt is tartanak a faluban. Most, a kertépítés után bográcsgulyással készültek a szervezők, hogy segítsenek pótolni a munkálatok során elhasznált energiát. Délután megrendezték a már hagyományos nasspartyt is, amelyen sós és édes házi süteményekkel versenyeztek a bándi lányok és asszonyok.

A sütikóstolás mellett, jó mulatság volt a lángos- és palacsintaevő verseny, de lehetett fogatozni és pónilovagolni is. A közösségi összejövetelt Kelemen Mónika színesítette még, aki operettdalokat énekelt.