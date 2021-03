Gyógyszereket kaptak a várpalotai állatmenhely lakói

A téli mínuszok miatt nehéz heteken, hónapokon van túl az Alex Állatvédő Egyesület, melynek tagjai mintegy negyven kutyát gondoznak a várpalotai Baglyas-hegy tövében található menhelyükön. A napokban Kontrát Károly országgyűlési képviselő és Campanari-Talabér Márta polgármester látogatta meg őket.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Kovácsné Gali Éva elmondta, a februári mínuszok idején szalmával és hőfüggönyökkel tették melegebbé a négylábúak szállását, így még az idősebb ebek is át tudták vészelni a hidegebb napokat. Az egyesület elnöke kiemelte, az állatok ellátásához és a menhely fejlesztéséhez folyamatosan várják az adományokat, s szerencsére sokan segítik is munkájukat.

– Van egy pártfogói programunk is, aminek keretében állandó összeggel lehet támogatni egy-egy kutyát, de ezenkívül is fogadunk pénz- vagy tárgyi adományokat. Emellett a város több helyszínén vannak kint gyűjtőládáink is. Az egyszázalékos adófelajánlásokból is várunk még forrást, s nagy örömünkre pozitív elbírálást kapott a közelmúltban két pályázatunk is, így idén tovább folytathatjuk a telephely fejlesztését – mondta el Kovácsné Gali Éva, akitől megtudtuk, önkéntesekből sincs hiány. Az önkéntes fiataloknak köszönhetően a kutyákat pórázhoz lehet szoktatni és a szocializációjukban is jelentős segítséget adnak, így könnyebb örökbe adni őket.

Várpalotán egyébként nagyon jó az örökbe adási arány. A kutyák ivartalanítás után kerülnek az új gazdákhoz. Az egyesület elnöke elmondta, a leendő gazdákkal is mindig elbeszélgetnek, hogy tudják: megfelelő helyre kerülnek-e a négylábúak. – Ha valaki örökbe akar fogadni tőlünk egy kutyát, akkor át kell esnie egy szűrésen. Nem úgy működik, hogy valaki bejön és elvisz egy ebet. Elsőként kérünk mindenkitől egy bemutatkozó e-mailt, majd egy személyes találkozót, ahol megnézzük, miképp viszonyul egymáshoz a kutya és a család. Az örökbeadást követően is rajta tartjuk a szemünket a kutyákon, folyamatosan kapjuk a fotókat és a beszámolókat arról, hogyan érzik magukat új otthonukban a négylábúak – jegyezte meg Kovácsné Gali Éva.

Az Alex Állatvédő Egyesület menhelyét a napokban meglátogatta Campanari-Talabér Márta és Kontrát Károly is. – Nagy örömmel jöttem az Alex Állatmenhelyre Várpalota polgármesterével. Ezúttal nem kutyatápot, hanem gyógyszereket hoztunk a kutyusoknak – mondta el a térség országgyűlési képviselője, majd hozzátette, fontosnak tartja, hogy a közelmúltban indított állatvédelmi konzultációt minél többen kitöltsék.

Érdekesség, hogy a látogatás eredménye egy újabb örökbefogadás volt, hiszen Várpalota polgármestere meglévő két kutyája mellé egy újabbat is otthonába fogadott. A Szaffi névre hallgató négylábú rossz körülmények közül került a menhelyre, de az állatvédő egyesület önkénteseinek hála egészségesen, vidáman mehetett új gazdájához.