Veszprémben tartja nyári egyetemét a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság

A megyeszékhelyen tartja nyári egyetemét a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság. Az érdeklődők a cukrászat és a gyógyszerészet rokonságát ismertető előadást is hallhattak pénteken.

A szervezet XV. Nyári egyetemét tartja csütörtöktől vasárnapig. – Minden évben más településen rendezzük meg az eseményt, Veszprém először ad otthont a rendezvénynek, mondta Dobson Szabolcs, a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság elnöke.

A találkozóra – amelyen a magyarországi mellett felvidéki és erdélyi szakemberek is részt vesznek, valamint felvidéki gyógyszerészhallgatókat is vendégül látnak – mintegy ötvenen érkeztek. A Pannon Egyetem Központi Kollégiumában pénteken szakmai előadásokat hallhattak a résztvevők, ezeken például Veszprém megye egészségügyi története mellett a tömény italok patikai felhasználásával és a szikvízgyártással is megismerkedhettek a megjelentek. Elhangzott, az első veszprémi patikát – a Fekete Sast – a 18. század elején alapították.

A cukrászat és a gyógyszerészet közötti kapcsolatról Kovács Enikő helyi cukrászmester és Dobson Szabolcs beszélt. A cukrászat a 16–17. századtól vált el a gyógyszerészettől: a mézet, a cukrot, a szirupokat vagy a cukrozott gyümölcsöt mindkét területen használták, a manapság medvecukorként ismert édesség pedig eredetileg gyógyszer volt.

A konferencia előestéjén Hogya György helytörténeti kutató volt a társaság vendége, aki a veszprémi patikatörténetet feldolgozó kötetéről beszélt. A társaság tagjai pénteken délután Veszprém nevezetességeivel ismerkedtek meg, szombaton a herendi porcelánmanufaktúrába és Zircre látogatnak, vasárnap a Laczkó Dezső Múzeumot keresik fel.

A társaság 2002 óta működik, tagjai főként gyógyszerészek és olyanok, akik érdeklődnek a gyógyszerészettörténet iránt.