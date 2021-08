Gyöngyszem a Balaton mentén – Dinamikusan fejlődik Alsóörs

A nyárra számos újabb fejlesztést megvalósítottak, nagyon fontosnak tartják a parkokat, az ápolt környezetet, és bíznak a kitűnő nyári szezonban, erről beszélt egyebek mellett Hebling Zsolt polgármester.

– Igazodva a kormány intézkedéseihez, a 2150 lakosú Alsóörsön is központi szerepet kapott a gazdaság újraindítása, illetve a közösségépítés folytatása a civil szerveződések és rendezvények révén. Természetesen mindez óvatosan, körültekintően történt, fogalmazott Hebling Zsolt polgármester.

Hozzátette, mivel a turizmus meghatározó a községben, az előkészítési munkák után megkezdődhetett a vendégek fogadása a strandon és az egész településen. Számos beruházás történt, több még most is folyamatban van. Lehet már kerékpározni az alsóörsi és a felsőörsi kerékpárút szakaszon, ezzel kapcsolatosan év végéig újabb fejlesztések készülnek el. Külön kerékpáros nyomvonal épül majd a Sportcsarnok felett, és korszerűsödik, illetve kiépül a bringaút menti közvilágosítás, az igényes környezet érdekében folytatják a parkosítást. A különféle, bringaúttal kapcsolatos munkálatokhoz, valamint a karbantartásához munkagépeket vásárolnak.

Alsóörs kiemelkedő vonzerejének, nagy látványosságának ígérkezik, hogy nagyszabású programokkal hivatalosan is megnyitja kapuit a Varázserdő, szeptember 17-én. Ezt a páratlan természeti környezetben található, egyedi turisztikai létesítményt, illetve különleges rendezvény- és látogató központot már most is fel lehet keresni, ahol egyebek mellett interaktív erdei játéktér és csillagászati vetítősátor is található. Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere arról is beszélt, hogy tavaly ősztől kezdődően, két Kisfaludy pályázat révén megújult az összes strandi vizesblokk, csakúgy, mint a gyepfelület, melynél öntözőberendezés is működik. Így a gyep a nagy nyári hőségben is friss hatást kelt, gondozott és ápolt. Mindemellett szelektív hulladékgyűjtőket is elhelyeztek a fürdőhelyen, és a vendégek nagy örömére bővültek a népszerű napozóstégek.

Nagyon büszkék arra, hogy strandjuk ismét ötcsillagos minősítést kapott, ahol kiemelten kezelik a kulturális és sport programokat, külön gondolnak a családokra és a gyerekekre. Szombatonként pedig az egészség jegyében a Mozdulj, Balaton programsorozattal hívják sportolni az embereket a fürdőhely pályáira. Alsóörsön nagyon fontosnak tartják a község teljes képét, ezért felújították a művelődési ház épületét, és a közelmúltban két korszerű buszmegállót helyeztek el az úgynevezett vadtelepi községrészbe, a Kisfaludy és az Erkel utca környékére. A településen előkészítés alatt áll, hogy több út szilárd burkolatot kap, így a Belügyminisztérium pályázatán elnyert 20 millió forintból rendbe teszik a Római út egy szakaszát. -Az elképzelések megvalósításában sok segítséget, illetve támogatást kapunk Kontrát Károlytól, a térség országgyűlési képviselőjétől, jegyezte meg a polgármester.

Hebling Zsolt hozzátette, a szezon a kedvező időjárásnak köszönhetően jól kezdődött, bár a vendégek júniusban, inkább a hétvégéken keresték fel a települést, de a Sörnapok hangulatos rendezvénysorozata már sok érdeklődőt vonzott. A strandbevétel július közepéig a tavalyi hasonló időszak adataihoz képest 35 százalékkal emelkedett, augusztus végéig a szálláshely foglalások aránya igen magas, Alsóörsön bíznak a jó főszezonban.