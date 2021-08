Gyönyörű tájakon vezet majd a Veszprémet, Márkót és Bándot összekötő kerékpárút

Megkezdődött az ország egyik legszebb nyomvonalú bicikliútjának építése. A Veszprém-Márkó-Bánd településeket összekötő kerékpárút projekthez a megyeszékhely önkormányzata 501,6 millió, míg Márkó Község Önkormányzata 279,77 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Széchenyi 2020 program keretében.

A közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott, és a munkaterületet már átadták a kivitelező COLAS Út Építőipari Zrt.-nek, így várhatóan 2022. május végén már birtokba vehetik az új bicikliutat. A kerékpárút építése a Veszprémvölgyi út aszfalt burkolatához csatlakozva indul és Veszprém–Bánd közigazgatási határáig tart 4465 méter nyomvonal hosszúsággal.

A Csatár-hegyi kútnál tartott sajtótájékoztatón részt vett a három érintett település polgármestere és Ovádi Péter is. Az országgyűlési képviselő elmondta, hogy nagyon büszke a térség polgármestereire, akik nem állnak meg a saját településük közigazgatási határainál, ha fejlesztésekről van szó, hanem a térségben is gondolkodnak. Igazi csapatmunka, önkormányzatok összefogásának eredménye ez a mostani, régóta várt kerékpárút fejlesztés is. A képviselő hozzá tette, hogy a pandémiás helyzet is rámutatott, hogy a jó utakon haladó autós közlekedés mellett, milyen fontosak az alternatív közlekedési vonalak is, kiemelten a települések kerékpáros megközelítésének lehetősége, amelynek köszönhetően megismerhetik egymás turisztikai látványosságait is a települések lakói.

Steigervald Zsolt, Bánd polgármestere kiemelte, hogy Bándon és környékén nagyon sokan várják már, hogy elkészüljön a kerékpárút, amely által olyan kikapcsolódási pontokat látogathatnak meg a közelben, amelyek élményeket nyújtanak a családoknak. Köszönte Porga Gyulának, hogy felkarolta a kezdeményezést, és pályázati lehetőségeket keresett hozzá, illetve Ovádi Péternek, hogy szívügyének tekintette a kerékpárút megvalósulását.

Hartmann Antal márkói polgármester is köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy megvalósulhasson a 2011-ben megálmodott, csodálatos tájon áthaladó projekt. Megjegyezte még, hogy a kerékpárutat a márkóiak veszprémi munkába járásra is használhatják majd.

Porga Gyula Veszprém polgármestere rámutatott, hogy van egy nagyon erőteljes bicikliút fejlesztő stratégiájuk, amelynek keretében nem elégedtek meg a városon belüli szakaszok kiépítésével, hanem az a céljuk, hogy a régió minden részéből el lehessen jutni kerékpárúton is Veszprémbe. Almádi, Nemesvámos-Tótvázsony, illetve Alsóörs-Felsőörs irányába már elkészült a kerékpárút, jövő tavaszra megépül Bánd irányába is, és még idén megtörténik a műszaki átadása a Gyulafirátót-Eplény irányú kerékpárútnak.