Gyorsabban és szakszerűbben tudnak beavatkozni a zirci tűzoltók

Eredményes pályázatokkal korszerűsödött, bővült a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság eszközállománya, aminek köszönhetően gyorsabbá, szakszerűbbé válik a beavatkozás.

Erről ifj. Szelthoffer Ferenc parancsnok tájékoztatott. Saját forrásból több olyan eszközt is beszereztek, ami jelentősen megkönnyíti a munkájukat. Az önkormányzati tűzoltóságok számára első ízben kiírásra került pályázaton pedig mintegy 4,5 millió forintos támogatást nyertek el eszközfejlesztésre. Ezek nagy részét már sikerült beszerezni, többek között egy habfeltéttel is rendelkező többfunkciós ventillátort. A ventilátor elsődleges szerepe a zárt terek, pincehelyiségek, lépcsőházak kiszellőztetése, de gyári kialakításának köszönhetően a szerkezet által előállított hab elzárja az égő anyagot az oxigéntől és megszünteti az égést. Beszereznek továbbá egy hőkamerát, amely kép és videó rögzítésére is alkalmas. A kamera a kiérkezett egységnek nyújt segítséget, akár egy füsttel teli épületben meg tudja határozni a tűz helyét, vagy a füstben fekvő személyt, illetve külterületen személykeresésnél is használható, ha a hőmérséklet viszonyok ezt lehetővé teszik.

Szorosan együttműködve a Zirci Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel más eszközökre is pályáztak. Az egyesület elsődleges célja, hogy Zirc város területén segítse a tűzmegelőzést, másrészt pedig az önkormányzati tűzoltók elriasztása esetén a saját felszereléseikkel tudnak beavatkozni. Az önkéntes egyesületnek az elmúlt két évben pályázati támogatásból mintegy két millió forint értékű eszközt sikerült beszereznie, melyeket szükség esetén az önkormányzati tűzoltóságnak is rendelkezésére tudják bocsátani. Ifj. Szelthoffer Ferenc elmondja, a továbbiakban is szeretnének élni a pályázati lehetőségekkel, így például tervben van az elsődleges vonuló járművük gyors beavatkozóval történő felszerelése. Szükséges az épület energetikai fejlesztése is, amelyet szeretnének jövő év harmadik negyedévében realizálni pályázati forrásból.

A parancsnok kiemeli, hogy a pályázati önrész biztosításához több gazdálkodó szervezet is hozzájárult, ilyen volt az ABL-Technic Hungary Kft., amelynek ügyvezetője, Mátyás Ilona minden évben önzetlenül és töretlenül támogatja a térség tűzvédelmét.

