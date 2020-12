Gyűjtik az angyalbatyukat Tapolcán és Pápán

A rászoruló gyermekeknek felajánlott ajándékcsomagok összegyűjtése Tapolcát követően Pápán folytatódott a karitász Angyalbatyu akciójában, melyben a Munkácsy iskola kezdetek óta jó példával jár elöl.

A Katolikus Karitász Angyalbatyu ajándékgyűjtő akciójában nehéz sorsú gyermekeknek lehetett új vagy használt, de jó állapotú játékszerből édességgel, személyes üzenettel, rajzzal kiegészítve szépen csomagolt ajándékdobozt készíteni és leadni az ország különböző gyűjtőpontjain, iskolákban, óvodákban és plébániákon, ezzel országszerte több tízezer gyermeknek valódi ünneppé téve a karácsonyt.

A Veszprém-Főegyházmegyei Karitász ötödik alkalommal hirdette meg idén novemberben az akciót, melyhez a Munkácsy Mihály Általános Iskola rendszeresen csatlakozik. A karitász önkéntesei múlt csütörtökön Tapolcán kezdték meg az angyalbatyuk begyűjtését, a pápai iskolában kedden jártak.

Szijártó László, a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász karitászigazgató, balatonalmádi plébános a helyi sajtónak nyilatkozva elmondta, az együttműködés 2015-ig nyúlik vissza, amikor a főegyházmegye területén elindították az Egy kis doboz szeretet akciót, mely 2018-tól az országos szervezetnek is állandó adventi programja, Angyalbatyu néven.

– A nem és kor szerint címzett ajándékcsomagokat sokgyermekes, szegény sorsú családokba juttatják el önkénteseink jövő héten az egyházmegye területén, illetve adunk fogyatékkal élőknek, árváknak, valamint a Kárpátalján élő szegény magyar gyerekeknek. Néhol előfordul, hogy az Angyalbatyu az egyetlen ajándék a karácsonyfa alatt. Azt reméljük, hogy a járványhelyzet ellenére sem érkezett be kevesebb felajánlás, tavalyhoz hasonlóan 2000-2500 dobozra számítunk – jegyezte meg Szijártó László atya.

Ferenczi Kálmán igazgatótól megtudtuk, idén is nagyon sok, több mint kétszáz ajándékcsomagot gyűjtöttek össze, tele kis apróságokkal. – A játékokat, édességeket, pipereholmit diákjaik otthon a szüleikkel együtt örömmel csomagolták be cipős dobozba. Az iskolában pedig, látván egymás igyekezetét, még inkább arra sarkallta őket, hogy még hozzanak. Tehát egyes gyerekek többször is éltek az adakozási lehetőséggel. Adni mindig jó, miáltal a gyerekek megtapasztalják a segítés, ajándékozás örömét – tette hozzá Ferenczi Kálmán igazgató.