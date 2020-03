Ha félnek is, nem engednek szokásaikból – Veszprém megyei piaci körkép

Mint ünnep előtt. Kedden a veszprémi piacon sok vásárló volt, főleg a vírus által veszélyeztetett idősek.

Nem megyünk közel, ne tessék félni! – szólítom meg az idős hölgyet a veszprémi vásárcsarnokban. – Ne is! – válaszolja a 81 éves veszprémi nő. – Nem, nem tartok a járványtól – mondja, és mutatja a kezén a kesztyűt, a maszkot az arcán. – Nekem oda kell figyelni. Csak akkor mozdulok ki, ha muszáj, mert amúgy nem járkálok – mondja Pén­zesné Marika néni.

Megkérdezem: van-e segítsége. – Nem szeretem, ha más vásárol. Inkább magam választok, kedden és pénteken mindig jövök. A boltba is, amíg bírok, egyedül megyek. Nézze! Mondják, hogy mozogni kell. De hogyan mozogjon az ember a lakásban? Írja meg, amikor nem volt ez a járvány, én akkor is fertőtlenítőszert használtam. Ez alapvető dolog. A tisztaság a fontos!

Túléljük? – kérdezem teljes komolysággal. Az idős hölgy nem beszél félre, azt válaszolja: nem mindenki.

Jó egészséget kívánunk, aztán odébbállunk.

– Tartunk a vírustól! Ugyanakkor többet vesznek az emberek, legalább háromszor annyit – ezt már Zsida László mondja, aki őstermelőkánt krumplit és tojást árul. Szerinte ez azért van, mert félnek, és felhalmoznak mindenből. Ez – mint mondja – látható az üzletekben is, ahol az alapvető élelmiszerekből spájzolnak be a vásárlók.

Lászlóék odafigyelnek családon belül is: az alap, hogy többször mosnak kezet, de a ruhák is gyakrabban kerülnek a mosógépbe. Mondja, hogy az idősekre kell nagyon figyelni, ám itt, a veszprémi piacon is sokan vannak a nyugdíjasok. A gyulafirátóti árus a járvánnyal kapcsolatban bizakodó, hogy időben lezárták a határokat, bezárták az iskolákat, talán nem jutunk Olaszország sorsára. Két gyermeke közül az egyik nemrég diplomázott, míg a másik egyetemista itt, Veszprémben, ő távoktatáson van.

– Nem félünk! – jelenti ki határozottan egy sorral odébb Gráczon László. – Az egészségünk rendben van, majd meglátjuk, mi lesz. Volt néhány maszkot viselő vevőnk, de nem számottevő. Az látjuk, hogy többet vásárolnak az emberek. Mi zöldségféléket árulunk: nagyon mennek a babfélék, és a burgonya is. Nem biztos, hogy felhalmoznak, ugyanis azzal, hogy otthon vannak a gyerekek, biztos több alapanyag kell.

Házi készítésű élelmiszereket árul alig néhány méterre Varga Jenőné. – Van kökényszörp, lekvár, galagonya – mutatja portékáit a veszprémi hölgy.

– Ez egy kitűnő hárstea, ami náthára, influenzára kitűnő. Ott megy a mami – nézze –, most vitt el két lekvárt. Tartok-e a járványtól? Nem! Sok a hamis hír, mert vannak, akik csak ezzel foglalkoznak. Minek felhalmozni? Sokan vesznek 10 kiló lisztet, aztán majd nyolc kukacos lesz. Felesleges! Pár kiló krumpli, hagyma legyen otthon, ahogy szokás. Lesz a boltban minden!

A pápai piacon kedden délelőtt széles kínálat mutatkozott friss zöldségekből, gyümölcsökből. Az árusok szerint a vevők száma nem nőtt, viszont nagyobb mennyiségeket visznek haza a vásárlók az egyes árucikkekből.

A vöröshagymát hamar elkapkodták, kilenc óra után már a legtöbb hagymás rekesz üresen tátongott. Burgonyából is sokat visznek, a korábbi fél- vagy egykilós mennyiség helyett többen kérnek négy-öt kilót, de volt, aki tíz kilót is elvitt. Hasonló a helyzet a gyökérzöldségekkel, a sárga- és fehérrépa szintén gyorsan fogy, illetve a viszonylag jó tárolhatósága miatt sokan vásárolnak káposztát is.

A citrusfélék esetében főleg a citromra nagy a kereslet, narancsból és mandarinból még bőven volt kínálat. Almát szintén lehet kapni, akárcsak paradicsomot, paprikát.

A vásárlók elsődlegesen az élelmiszert, a friss zöldséget és gyümölcsöt keresték, ezzel szemben a ruhaárusoknál csekély volt az érdeklődés. Emellett többek között füstölt húsárut, tejtermékeket, mézet, tojást, palántákat, virágot kínáltak a piacon.

Információk szerint a pápai piac működtetését érintő kérdésekben jelenleg még folynak az egyeztetések.