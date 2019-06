Ha kérdezik, mondd: katona vagy Szentkirályszabadjáról

Hazatért Veszprémbe az MH 87. Bakony Harcihelikopter Ezred csapatzászlója, melyet ünnepélyes keretek között mutatott be az Agórában a Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Egyesülete.

A Szentkirályszabadja repülőterén települt helikopteres alakulat 2004-ben haderőreform keretében felszámolásra került, ekkor a szabályok szerint a csapatzászlót a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kijelölt tárolóhelyére kellett leadni, ahol egészen mostanáig pihent szinte feledésbe merülve, de csak szinte, merthogy Simon-Jójárt Sándor nyugállományú repülőezredes, az alakulat egyik egykori parancsnoka, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Egyesületének elnöke elhatározta, hogy visszahozza Veszprémbe és méltó helyen állítja ki.

Ehhez a város, a Laczkó Dezső Múzeum és a Magyar Honvédség segítsége is kellett, azonban most teljes pompájában kitisztítva, szakszerűen restaurálva kiállítás keretében tekinthető meg a veszprémi 3. Számú Toborzó és Érdekvédelmi Központban.

A csapatzászló-kiállítás ünnepélyes megnyitójára a Veszprém Agórában került sor, ahol Simon-Jójárt Sándor nyugállományú repülőezredes ünnepi beszédében kiemelte: – Azt szokták mondani a csapatzászlóról, a régmúlt és közelmúlt hagyományait is áttekintve, első számú szimbóluma a Magyar Honvédségnek. A szimbólumot meglátásom szerint én kiegészíteném azzal, hogy nem csak jelkép, hanem családunknak, az ezred, ahova még megszüntetése után is tartozunk, annak ő is a részese, a mi családtagunk.

– Közülünk azok, akik szolgáltunk ezen zászló alatt, ehhez a közösséghez tartozunk és tudjuk, hogy a katonai eskü örökre összetart bennünket. Semmi és senki nem kérdőjelezheti meg az alakulatunk iránti hűséget, a haza védelme iránti feltétlen elkötelezettséget. Ha kérdezik, hogy ki vagy, mondd azt, hogy katona vagy Szentkirályszabadjáról! Te legalább kettőtök közül biztosan tudod, hogy mit jelentett szentkirályinak lenni, hogy ez a hivatás, foglalkozás mit jelent, jelentett! – fogalmazott ünnepi gondolataiban az ezredes.