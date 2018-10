Háborgó lakók: nem tudnak kihajtani a Házgyári útra

Nem tudnak kihajtania a lakók a Házgyári útra, akik a Csererdő lakótelepen laknak, mert akkora az út forgalma. Emiatt demonstrációt tartottak annak érdekében, hogy az ügyben számukra megnyugtató megoldás szülessen.

-Nem tudunk kihajtani a Csererdő utcából, egész nap nagy a forgalom, ezúttal is másfél óra alatt háromszáz kamion ment el itt, emiatt döntöttünk a forgalomlassítás mellett, a Csererdő út és a Házgyári úton kereszteződésénél, amit természetesen bejelentettük a rendőrséghez, érvel a demonstráció mellett Szilágyi Zoltán, a Csereredő Baráti Kör elnöke. Azt mondja, a közutas cégnél, ahová az út tartozik nincs elérhető ember, panasziroda, akivel gondjukat megbeszélhetnék.

Hozzáteszi, a városvezetésnek is többször szóltak, hogy valamint csináljanak, mert a kihajtásnál már több baleset is történt. Egy másik férfi közbeveti, tudomása szerint a város 1998-as és 2013-as rendezési tervében is megtalálható kanyarodósáv vagy körforgalom kiépítése ennél a kereszteződésnél, meg az is, hogy a zsáklakótelep felső részén is ki lehessen menni. A lakók utalnak arra, azért közlekedik erre rengeteg kamion, mert a nyolcas út rosszabb, meg arrafelé hosszabb is az út Budapest felé. A lakók szerint körforgalom vagy lámpás kereszteződés lehetne a megoldás a könnyebb kihajtás érdekében.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Pécsi Norbert, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője a témában megkeresésünkre elmondta, a Házgyári három csomópont is van, a Kistó utca, a Csererdő és a Henger utcai, úgynevezett Continental csomópont. A három csomópont körülbelül 500-600 méteres szakaszon helyezkedik el. A szakasz közlekedési helyzetének javításához a három csomópontot együtt érdemes vizsgálni. -A kizárólag a Csererdői csomópontra kiépített jelzőlámpa vagy körforgalom nem oldja meg a közlekedők problémáit. A jelenlegi beépítettség már nem teszi lehetővé szervízutak kialakítását, ezért első körben a Kistó utca és a Henger utca csomópontját indokolt akár jelzőlámpás csomóponttá, akár körforgalmú csomóponttá átépíteni, fogalmazott.

Hozzáfűzte, a Csererdői csatlakozást véleményünk szerint a jelenlegi helyén meg kellene szüntetni és a Henger utcai csomópontra új nyomvonallal rákötni. Így már elfogadhatóak lennének a csomóponti távolságok és kevesebb konfliktus alakulna ki a közlekedők között. A jelenlegi és tervezett fejlesztések is pozitív hatással lesznek a problémás szakasz forgalmára. A mostani forgalomnagyság enyhítésére megoldást jelenthet a 8-as számú főút kétszer két sávra történő fejlesztése, amely jelenleg a Modern Városok Programban előkészítés alatt lévő, a veszprémi sportlétesítmények megközelítésének javítását is szolgáló útfejlesztéssel van összefüggésben.

Ezzel a Házgyári út tranzitforgalma megszűnne. A 8-as számú főút említett szakaszának kétszer két sávos bővítésével kapcsolatban az illetékes beruházó a Nemzeti Infrastuktúra Fejlesztő Zrt. jogerős építési engedéllyel rendelkezik. A Házgyári út forgalom tovább csökkenhet a veszprémi belső körgyűrű hiányzó szakaszának megépülésével, mert az Aranyosvölgy felett tervezett új völgyhíd megépítésével a helyi forgalom átterelődne erre az új szakaszra a Házgyári útról. Az új völgyhíd megépítése már kormányhatározattal támogatott önkormányzati beruházás, szögezte le Pécsi Norbert, aki közölte, társaságukhoz a csererdői csatlakozással kapcsolatban eddig nem érkezett hivatalos megkeresés.

Veszprém önkormányzata érdeklődésünkre azt közölte, a városházát az ügyben hivatalosan még nem kereste senki, Hozzáfűzték, a lakók által említett két rendezési tervben szerepelt az út kialakítása. „A rendezési terv megalkotásával a fejlesztéseink lehetőségét biztosítjuk, és a település térbeli fejlődését szabályozzuk”- fogalmaztak.