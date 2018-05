Hadikulturális Központ épülhet Tapolcán

Több, mint háromhektáros területen hoznák létre Tapolca egyik új látványosságát, egy országban is egyedülálló Hadikulturális Központot – árulta el Vitárius György a 8. Harckocsiezred Katonai Hagyományőrző Egyesület elnöke.

Nemrégiben vásárolta meg az egyesült elnöke, helyi vállalkozó a tapolcai önkormányzattól az egykori laktanya elhagyatott üzemanyagtelepét, a 77-es főút szomszédságában, ahol jelenleg is zajlanak a terület feltárásának munkálatai. Az egyesület önkéntesei szabadidejükben kezdték meg a megvásárolt ingatlan rendbetételét, nyírják a füvet, takarítják az épületeket és megkezdték a több száz négyzetméternyi építmény tetőszigetelését is. Először mindent ki kell takarítani, felfedezni a megvásárolt ingatlant, hogy azt követően tervezett formában kezdődhessen meg a felújítás, átalakítás.

Király Martin lassan három éve tagja a 8. Harckocsiezred Katonai Hagyományőrző Egyesületnek, kedveli a fegyvereket, a hadtörténelmet, élvezi a lehetőséget, hogy tehet valamit a katonamúlt őrzéséért egyben műszaki, technikai ismereteket is szerezhet. A fiatalember ottjártunkkor a leendő központ területének megtisztításában segédkezett mely munkára kikapcsolódásként tekint. – Jobb itt lenni, mint a számítógép előtt ülni, tudom, hogy egy közös célért dolgozunk ez is motivál. Szóbeli érettségire készülök éppen, a tanulás mellett ez a kikapcsolódás, hogy nyírjuk a füvet, fizikailag elfáradok, de szellemileg felfrissít – mondta.

Vitárius György a helyszínen már fejben mindent kitalált, harcjárműveinek garázsok készülnek, megfelelő helyszínt tud biztosítani évről évre megrendezendő hadifesztiváljának, és az épületek rendbetételével létrejöhetne a megálmodott Hadikulturális Központ. – Az épületeket úgy alakítanánk ki, hogy minden fontos dolog, több állandó kiállítás is helyet kaphasson, kezdve a település világháborúkig visszamenő katonamúltjától, az ólomkatona kiállításon át egészen egy a sorkatonai szolgálatot megidéző körlet kialakításáig. Azt szeretnénk, ha minden körüljárható lenne, kézbe lehetne venni hatástalanított fegyvereket, katonai felszereléseket, interaktív módon ismerkedhetnének meg kicsik és nagyon a katonamúltunkkal, a hadtörténelemmel – fogalmazott az elnök, aki nem csak saját járműveit, de a város szélén álló hadiparkot is felkarolná, átköltöztetné és felújítaná az új központban.

Az épületek tetejét újra kell szigetelni, addig nem lehet elkezdeni a belső munkálatokat, míg beáznak, ebben is önkéntesek segítenek. Nagy Attila debreceni gyűjtő a világháborúk német és magyar relikviáit, katona-felszereléseit gyűjti, most pedig szabadságát áldozta a közös ügyért. – Tudom, hogy szükség van a segítségemre, szeretem ezt az atmoszférát, az itt lévők mind a barátaim, így szívesen jövök segíteni. Édesapámmal párszor már szigeteltünk tetőt így némi tapasztalattal is hozzá tudok járulni a munkákhoz – mondta.

Az egyesület elnöke bizakodó, a központ kialakításához szükséges forrásokra pályázni is szeretne, de bízik a település önkormányzatának támogatásában is. Ha minden jól megy jövőre már ezen az új helyszínen rendezik meg a hadifesztivált is, mely idén még a megszokott helyszínen várja az érdeklődőket július 7-8-án.