Digitális ballagáson búcsúztak el az iparis diákok

Nem mindennapi helyen, az ismert videómegosztó portálon tartott ballagási ünnepséget a VSZC Ipari Szakgimnázium. Az eseményről Kobán Lászlót, az iskola igazgatóhelyettesét kérdeztük.

A helyzet így adta, sajnos ez történt, mondta a VSZC Ipari Szakgimnáziuma igazgatóhelyettese. Az úgynevezett digitális ballagást az iskola egyik diákja találta ki, a tizenharmadikos Nagy Gergő.

– Ő vetette fel, hogy mi lenne, ha a tizenkettedik osztályosok virtuálisan ballagnának el, ha már a megszokott hagyományos ünnepségen ezt nem tehetik. Készítettünk egy kisfilmet a ballagásról, amiben minden benne van: visszük a zászlót, az igazgató beszédet mond, a tizenegyedik osztályosok elköszönnek, a végzősök elbúcsúznak és lesz műsor is.

A ballagást pénteken a videómegosztó portálon vetítették.

Kobán László beszélt a koronavírus-járvány adta helyzetről is. Azt mondta: óriási kihívás számukra a jelenlegi állapot, de a diákoknak ugyancsak.

Az igazgatóhelyettes úgy látja, hogy a pedagógusok sokat változtak – az iskolájukban bizonyosan –, digitális kompetenciáik nagyot fejlődtek az elmúlt hetekben. Szerinte húsz év alatt sem léptek előre ez ügyben ennyit. Rá lettek kényszerítve, lényegesen több a munkájuk, mintha az iskolában dolgoznának, hangsúlyozta az igazgatóhelyettes, akinek a gyerekek, a tanulók hiányoznak leginkább. Sosem gondolta volna, hogy az iskola ilyen üres és csendes is tud lenni, tette hozzá. Nagyon bízik benne, hogy a hatalmas digitális tudás megmarad, és a pedagógusok a jövőben is használják majd. A gyerekek szerinte jobban élvezik mindezt, hiszen ők ezeken a felületeken élnek, éltek eddig is.

A ballagás kapcsán szóba került az is, hogy leginkább a személyes kontaktus marad el, amit ilyenkor az érzelmek miatt mindenki átél. Ráadásul kimaradt a szerenád, ami ugyancsak életre szóló élmény lett volna a végzősöknek.

– Hangsúlyozom, szó sincs arról, hogy ezzel kiváltanánk a hagyományos ballagást. Az iskola vezetése úgy gondolja, hogy amint lehetséges, és engedélyezik, azonnal megszervezzük azt – jelentette ki Kobán László.