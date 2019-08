Hajmanapot szerveztek Hajmáskéren

Rendhagyó falunapi rendezvényt tartottak a településen a Cselekvő közösségek pályázati projekt keretein belül, Hajmanap címen szombaton.

A hajmáskéri Hajma-liget adott helyet a különleges falunapnak, ami az eddigi hagyományokkal próbált szakítani meglehetősen nagy sikerrel. Az eseményen párhuzamosan futó hagyományos, kulturális és kulináris programokkal várták a településen élőket a hétvégén.

A programok a kora délelőtti órákban hagyományos falunapi főzőcskével, és lecsófőző versennyel indultak, majd Bede Róbert mesterszakács kápráztatta el a közönséget szabadtéri főzőbemutatóján. Bede Róbert a Bakony és Balaton Keleti Kapuja LEADER Egyesület szervezésében látogatott el a településre, ahol a helyiekkel közösen készített el több ételt, ezt követően a hagyományos lecsófőző versenyt is a mesterszakács zsűrizte. Az egyszerű hazai étket a 19 versenyző csapat a legkülönfélébb módokon készítette el, volt, aki vörösborral bolondította, de akadt olyan is, aki a gyulai kolbászra esküdött.

– A településen ez már a huszonhatodik falunap, de az első Hajmanap. A csapatok különböző létszámúak, de mindenki helyi, aki részt vesz a versenyben. Adtunk fát, paradicsomot, paprikát, hagymát, az egyedi ízekről és hozzávalókról pedig a versenyzők gondoskodtak – mondta el Dancsó Valéria, a művelődési ház vezetője.

– Minden program ingyenes, hogyha egy család kijön ide, ne legyen rossz érzése, hanem mindent kipróbálhassanak a gyerekek, és felhőtlenül tudjanak játszani – tette hozzá Tormási Judit az önkormányzat közösségfejlesztő munkatársa.

A hagyományos főzőcskézés és verseny mellett a Muzeális Kiállítóhelyének földszintjén délelőtt tízkor megnyitott a Lelkes laikusok körének első kiállítása Tűfilc art néven. A kreatív kör szakmai vezetője, Tormási Judit elmondta, nyolc fő munkáját mutatják most be. A művészeti kör lehetőséget ad a résztvevőknek, hogy könnyen megtanulható technikákkal egyedi absztrakt alkotást hozzanak létre.

A Muzeális Kiállítóhely emeletén a Bakony Hadtörténeti Alapítvány kiállítása, és makettkiállítása is megtekinthető volt. Az alapítványtól Bicsérdi Attila alapító tag és Seregélyes András kuratóriumi elnök mutatták be a fiataloknak és az érdeklődőknek a modellezés rövid történetét és a sokszínűségét. A kiállítóhelyen több mint száz makettet tekinthetnek meg az érdeklődők, de aki elég kedvet és kézügyességet érzett magában, a helyszínen ki is próbálhatta, milyen összeállítani a saját makettjét.

A Hajmanap hivatalos megnyitóját az esti programok előtt kezdték meg, a nagyszínpadon Köbli Miklós polgármester és Ovádi Péter országgyűlési képviselő köszöntötte a hajmáskérieket.

– Hajmáskér egy hétszáz évre visszatekintő település, gazdag történelemmel. A falu mindig tud előbbre lépni, jól használják ki a pályázati lehetőségeket, és továbbra is a falu fejlődése a legfontosabb – mondta el köszöntőjében Ovádi Péter.

A falunap esti programjában többek között fellépett Dominek Anna és Farkasréti György, a Tárkány Művek, Gájer Bálint és a Club 54 zenekar is. A rendezvényt szabadtéri disco zárta.