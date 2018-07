Hajóval, komppal a Balatonon: egyre népszerűbb a vízi közlekedés

Örömteli számunkra, hogy a tavalyihoz képest már egy héttel korábban, július 17-én üdvözölhettük a félmilliomodik utast a kompnál. Összesen 13 százalékos többletünk van a személyforgalomban, a gépjárművek és a kerékpárok tekintetében pedig 15 százalékos emelkedés látható, közölte Dónucz László, a Bahart Zrt. értékesítési és forgalmi igazgatója.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

-Éves szinten most is arra számítunk, hogy rekordot döntünk, tehát több mint egy millióan utaznak komppal. Tavaly egy millió 143 ezer utas vette igénybe a kompátkelést a Balaton két partja, Tihany és Szántód között, idén egy millió 151 ezer utassal számolunk. Ezzel egy-másfél százalékos növekedést várunk az elmúlt évhez képest. A teljes éves forgalom 65-70 százaléka a júliusi és augusztusi forgalomban realizálódik, tette hozzá érdeklődésünkre Dónucz László a tihanyi révnél, a félmilliomodik komp utas köszöntésekor.

Az igazgató beszélt arról is, hogy a kompos szállítás az egyik legfontosabb üzletáguk, amely megelőzi a személyhajózást, és a vitorláskikötő üzletág árbevételét is. A Balatonon négy komp biztosítja az átkelést, de forgalom szerint a menetrendet módosítják, jelenleg negyven percenként hirdetnek indulást, de amennyiben szükséges, ezt felfüggesztik, és folyamatosan jár a komp a két part között. Személyhajózásnál már most emelkedett a társaság forgalma, négy százalékos többlet jelentkezett. Abban bíznak, hogy ezen a területen is tudják hozni tervüket, így másfél százalékos többletbevételt várnak, 719 ezer utassal számolnak idén. A Bahart a Balatonon 21 személyhajót működtet, ami magában foglalja a 21 közforgalmú kikötő menetrend szerinti közlekedését, tehát a települések közötti járatokat. A főidényben minden héten 458 járat indul a tavon, sétahajónál hetente több mint 300 járat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Emellett különböző programhajókat is rendelkezésre bocsátanak augusztus 26-ig, egyebek között családoknak a „Varázshajót”, de indul a „Bulihajó” is, mely 12 kikötőből hetente 29 alkalommal fut ki a vízre. Ami a vitorlázást illeti, meghaladják a tavalyi árbevételünket, már most 1800 szolgáltatási szerződést állítottak ki. Körülbelül 2000 vitorláshellyel rendelkezik a 11 balatoni kikötőben a Bahart, amely a rendelkezésre álló hazai piac egyharmadát jelenti. Utasuk valamennyi területen 80 százalékban hazai vendég. Idén karbantartási munkálatokat végeztek, hogy üzembiztosan tudják kiszolgálni a Balatonhoz érkezőket.

A kérdésre, miszerint mit jelent a Balaton idegenforgalmának a hajózás, Dónucz László azt mondta, a hajózás az egyik legfontosabb, mely a teljes Balaton-régiót átöleli. -Olyan szolgáltatást biztosítunk a vízi közlekedéssel, amellyel az összes balatoni települést összekötjük, ezért is szeretnénk a Balaton motorja lenni, nem csak a motoros hajózás révén, hanem a szó átvitt értelmében is, fogalmazott.

Hozzáfűzte, emellett a part a vízről másképpen látszik, páratlan látvány, panoráma tárul az utasok elé, amit az igazgató is gyakran lát, mert szívesen és gyakran utazik komppal, hajóval.

A társaság céljairól kiemelte, alapvetőnek tekintik a modernizációt, a hajópark fejlesztését, a kikötőket felújítását, a szolgáltatások bővítését, színesítését.