Hálát adtak a templomért – Tizenöt éves a pápai Szent József-kápolna

Szentmisével adtak hálát a város legújabb, hitéleti és közösségi kulturális küldetésű templomáért, amely az új káplánnak köszönhetően már hétköznap is várja a híveket.

A felszentelés tizenötödik évfordulóján hálaadó szentmisét tartottak a Szent József-kápolnában. A város legújabb templomának alapkövét 2003-ban, az elkészült imahelyet 2005 októberében áldotta meg Márfi Gyula veszprémi érsek. A felépítésben részt vállalat jótevőkért felajánlott misét Salgó Ferenc kanonok-plébániai kormányzó az immár három hónapja a Szent Anna-plébánián szolgáló Szabó Zoltán káplánnal együtt celebrálta.

Salgó Ferenc atya szentbeszédében a kölcsönös szeretetszolgálatot, az egyházhoz vonzó felebaráti segítségnyújtást, illetve a pletyka veszélyes voltát hangsúlyozta. – A szeretet hassa át az Istennel és az egymással való kapcsolatunkat. Amit nem szeretnénk, hogy velünk tegyenek, mi se tegyük meg másokkal, csak amit szeretnénk, hogy velünk is tegyenek. Ne mondjunk olyat másokról, ami nekünk is rosszul esne, ha a hátunk mögött mondanák. Csak az maradandó, amit őszinte jó szándékkal, szeretetből, Isten dicsőségére, az emberek javára teszünk.

Ne megosztók, hanem béketeremtők legyünk – hirdette Szent Pál szeretethimnuszát kiemelve.

Mint felidézte, azért épült fel a kápolna, hogy összegyűjtse és Krisztus szeretetével megerősítse az itt élő lakótelepi embereket.

– A papi szolgálat ellátásában augusztus 1-től segítségemre van Szabó Zoltán káplán. Miközben az egyházmegyében komoly paphiány mutatkozik, egyes paptestvérek hét, nyolc vagy akár tíz faluban látnak el szolgálatot, ezért nagy lehetőség, hogy a vasárnapi és ünnepi alkalmakon túl már hétfőtől – szerda kivételével – szombatig 16 órakor szentmisére várjuk ide a híveket – közölte a plébániai kormányzó.

Salgó Ferenc atya a helyi médiának nyilatkozva elmondta, ma is csodának, Isten ajándékának tekinti a templomot, mely az elmúlt években színhelye volt sok közösségi alkalomnak, egyebek mellett farsangi keresztény bálnak, az Úton zarándoklat záró miséjének, nyári hittantábornak is, valamint itt működik a Mária Rádió helyi stúdiója. Az évek során több fejlesztés megvalósult, legutóbb szolgálati lakrész az új káplán számára, most pedig új orgonára gyűjtenek.