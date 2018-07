Hamarosan elkészül a pápai Jókai utca teljes rekonstrukciója

Az utolsó munkafázisokat végzik a teljes körűen megújított, átépített Jókai utcán, aminek a Szalmavári Kovács János utcától a Budai Nagy Antal utcáig tartó szakaszát is megnyitották a forgalom előtt.

Pótolják a kivágott fákat

Molnár István, a polgármesteri hivatal városfejlesztési osztályának vezetője kiemelte, a Jókai utca még építési terület marad a műszaki átadásig, amire várhatóan augusztus végén kerül sor. Azonban már „csak” néhány útburkolati jel felfestése és közlekedési tábla kihelyezése, a növénytelepítés, valamint a műszaki ellenőr által meghatározott javítások elvégzése van hátra a rekonstrukciós munkákból.

Az útépítés miatt az utcában korábban kivágott fákat pótolják, összesen 42 csemetét telepít a kivitelező, de a belváros más zöldfelületeivel szinkronban örökzöldeket, cserjéket, virágos növényeket is ültetnek. Molnár István elmondta, jellemzően párhuzamos parkolókat és 45 fokos ferdeparkolókat alakítottak ki. A párhuzamos parkolók szélessége csaknem fél méterrel nagyobb a korábbinál.

A kerékpárosokra is gondoltak

A Jókai utca mindkét oldalán nyílt kerékpársávot jelöltek ki, ez a megoldás 5-6 éve kezdett elterjedtté válni. – A nyitott kerékpársáv fehér útburkolati jellel kijelöli azt a zónát, ahol a kerékpárosok biztonságban haladhatnak. Ez nem olyan, mint a hagyományos kerékpársáv, amit sárga színnel jelölnek, és amin nem közlekedhet autó. Az autós végighajthat a nyitott kerékpársávon, de amennyiben kerékpáros közlekedik rajta, azt a gépjármű sofőrjének tiszteletben kell tartania – mutatott rá a városfejlesztési osztályvezető.

Hozzátette, a csókai körforgalom irányába korábban megépített kerékpársávhoz csatlakozik egy újonnan kialakított bicikliút, mely a járda mellett fut végig és a Budai Nagy Antal utcánál, a gyalogos-átkelőhely mellett keresztezi a Jókai utcát. Erre a szakaszra kizárólag kerékpárral lehet ráhajtani.

Molnár István kijelentette, a Jókai utca új, átépített útteste nem lett keskenyebb, annak szélessége a korábbihoz hasonlóan most is hét méter. – A nyitott kerékpársáv miatt a gépjárművek által használható sávszélesség nem lesz keskenyebb, hiszen azon az autók végigmehetnek, csak biztosítani kell a kerékpárosok közlekedését. Ezt korábban is meg kellett tenni, de akkor még nem volt jelölve az a sáv, amit a biciklisek használhattak – jegyezte meg a városfejlesztési osztályvezető.

Korlátozhatják a sebességet

Áldozó Tamás polgármester elmondta, a mostani sebességkorlátozás az útépítés miatt van érvényben, de valószínűleg a Jókai utca átadása után is lassabb sebességet ír elő az önkormányzat erre a területre, mely része a történelmi belvárosnak.

– Ez a város legintenzívebben használt utcája. Intézményi környezet veszi körül és nagyon sok üzlet található itt. Az intenzív forgalom egy óvatosabb közlekedési szabályozást igényel – fogalmazott a polgármester. Áldozó Tamás kitért rá, hogy a 650 millió forintos kormánytámogatásból megvalósuló pápai útfelújításoknak még egy eleme van: a Korvin utca teljes rekonstrukciója. Ez a Jókai utcáéhoz hasonló nagyságrendű, bonyolultságú munka lesz, amit négy forrásból finanszíroznak. A 650 millió forintból megmaradó rész mellett a víz- és szennyvízvezetékek cseréjét a Pápai Vízmű fedezi, illetve a város saját forrást is biztosít és hitelt is vesz fel a Korvin utca megújításához.