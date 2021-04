„Vágyam, hogy bolygónk az idő végtelenségéig élhető maradjon” – Hancsók Jenő professzorral beszélgettünk

A MOL és a Pannon Egyetem által kifejlesztett co-processing eljárás Környezetvédelmi Innovációs Díjban részesült a 2020. évi Magyar Innovációs Nagydíjpályázaton. Prof. Dr. Hancsók Jenővel, a kutatás vezetőjével, a Pannon Egyetem professzorával beszélgettünk a díj kapcsán.

„Co-processing”: Két (esetleg több) különböző (fosszilis és megújuló) eredetű, általában kis értékű alapanyagok elegyeinek, keverékeinek együttes kémiai átalakítása (co-processing) egy eljárásban (technológiában) nagy hozzáadott értékű céltermékké (céltermékekké) energiatakarékos, környezetbarát és gazdaságos módon.

Mióta dolgoznak a co-processing eljárás kifejlesztésén?

– Tudományos felismerésem alapján és irányításommal 2006-tól foglalkozunk természetes/hulladék növényolajok, zsiradékok, valamint finomítatlan, nagy kéntartalmú gázolajok együttes átalakításának vizsgálatával. 2010-ben a MOL Nyrt. megvásárolta a „co-processing” eredményeinket. Az ezt követő közös kutatásaink után 2017-től ismét más forrásból származó pénzügyi háttér segítette ezen tevékenységünk folytatását. Ugyanakkor az üzemi megvalósítással kapcsolatban együttműködésünk fennmaradt egy pályázati úton elnyert projektünkhöz kapcsolódóan. Sajnos a COVID-19 a közös előrelépés bizonyos területeit jelentősen korlátozta és jelenleg is korlátozza.

Időközben sikerült az együttes feldolgozás („co-processing”) alapanyagbázisát is szélesíteni és a technológiai megvalósítást is ehhez illeszteni. Általában az a cél vezérel bennünket, hogy a tudományos megalapozottsággal végzett kutatásaink eredményei néhány lépéssel megelőzzék, és műszakilag felülmúlják az iparvállalatok által már megvalósított technológiáét. Ezen kívül pedig mindig végzünk új tématerületeken is olyan kutatásokat, amelyeknek eredményei érdekesek és fontosak lehetnek vállalatok számára. Ezek bővítik értékesíthető kutatási eredményeink kínálati palettáját.

Mit jelent az Ön számára (szakmailag és érzelmileg), hogy ezt a díjat megnyerte a kutatás?

– Nagy elismerés ez a díj, amiben a kutatási eredményeiért részben a Pannon Egyetem részesült. Hatalmas öröm számomra, hogy ezt az én vezetésemmel érthettük el. A háttérben nagyon sok tudatos, szisztematikus és tartamkísérleteket (egyenként 500-1000 óra időtartam) is tartalmazó kutatási- fejlesztési tevékenység húzódik meg. Jóleső érzés, hogy ez a Díj örömet okoz kollégáimnak, akik másfél évtizede is bíztak abban, hogy az irányításommal végzett K+F tevékenységgel eljutunk a célként kitűzött ipari megvalósításhoz. Számomra a legfontosabb, hogy örömet szerezzek másoknak is, tudásukat, emberi pozitívumaikat elismerjem. Az elismert és kiegyensúlyozott emberek minden pozícióban a leghatékonyabbak.

Egy Professzor életében az egyik legfelemelőbb érzés – és talán nem is lehet nagyobb elismerés az oktatói-tudományos-szakmai életben annál, mint – amikor tanítványaival végzett közös K+F+I tevékenység során létrejött eredmények, közlemények és szabadalmak alapján megvalósul egy környezetbarát műszaki alkotás sikeres ipari alkalmazása is. Fontos megemlítenem azt is, hogy a nemrég (10-15 éve) még e tématerületen diplomadolgozatukat készítő egyetemi hallgatóim ma már technológusként, üzemvezetőként és különböző szintű más vezetői beosztásban vesznek részt a bioparaffin-tartalmú dízelgázolajok gyártásának megvalósításában, és értékesítésében. Büszke vagyok valamennyiük teljesítményére.

Kutatásai során Önnek fontos-e, hogy eredményei környezetbarátak legyenek?

– Tizenhárom, az iparban megvalósított szabadalom aktív és alkotó részeseként mindig erre törekedtem, hiszen az ember- és környezetbarát megoldás egy új termék és eljárás legfontosabb jellemzője, a műszakilag új értékteremtéssel együtt.

Talán hihetetlen, de főleg olyan témakerületeket kutattam, amelyek szoros kapcsolatban voltak a környezettel is. Ez kísérte végig munkásságomat. Kutatásaim egyik fő mozgató rugója az emberiség egészségének és a környezetnek a természetes értelemben való megóvása volt. Mindig arra törekedtem, hogy a káros környezeti hatásokat már a forrásoknál lehetőleg teljes mértékben elkerüljem. Természetesen más esetekben arra fókuszáltam, hogy ne utólag, hanem a termék- és/vagy eljárásfejlesztés folyamatában tudatosan felismerjem a környezetvédelem szükségességét, és arra megoldást találjak. Mindig hangsúlyoztam, hogy elsősorban lehetőleg a környezetszennyezés forrását kell megszüntetni, vagy a lehetséges legkisebb károsanyag-kibocsátás esetén az azt okozó komponens(ek) maradékmentes átalakítását a technológiával együtt kell kidolgozni.

Vágyam, hogy bolygónk az idő végtelenségéig élhető maradjon.

Mindig fel kell ismerni az új értéket teremtő utakat, hogy hozzájárulhassunk nemzetünk folyamatos fenntartható fejlődéséhez. Ezért valamennyiünk számára iránymutató Kölcsey Ferenc bölcs gondolatsora: „Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül!”, azaz képezzük és vértezzük fel a fiatalokat a lehető legtöbb tudással hiteles példaképeket is állítva, adjuk át a tapasztalatokat, irányítsuk – saját példáinkkal is – figyelmüket az új értékteremtés és -alkotás környezettudatos megvalósításának jelentőségére, hogy mindezek tudatában hozzájáruljanak nemzetünk növekvő életszínvonalú fennmaradásához.