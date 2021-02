Harcolnak az illegális szemétlerakás ellen Szentgálon és Hárskúton

Elszomorító, hogy sokan egyáltalán nem figyelnek a környezetü(n)kre és gondolkodás nélkül elhajítják az út szélén az üres flakont, a kiürült energiaitalos, vagy sörösdobozt, de gyakran látok csokipapírt, vagy gyorséttermes zacskót is az autóból kihajítva. Még rosszabb, amikor az erdőszélékre, elhagyatott helyekre hordanak ki zsákszámra szemetet, sőt gyakran építési törmeléket is. A jóérzésű emberek pedig évről-évre szemétszedési akciókat szerveznek, de sajnos ez nem hatja meg a szemetelőket.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A szentgáli önkormányzat a tavalyi évben 600 ezer forintot költött az illegálisan lerakott szemét eltakarítására, de még nem értek a folyamat végére, ezért pályáztak. Decemberben három millió forintos forráshoz jutottak, amit a település környékén hagyott, nagymennyiségű szemét összegyűjtésére és elszállíttatására fordítanak.

Vannak gócpontok, ahol megdöbbentő mennyiségű szemetet helyeztek el ismeretlenek. Így Gombáspuszta környékén, vagy a helyiek által csak régi borhordó útnak nevezett területen, illetve a hidak alá is került bőven a felesleges lomokból. Az illegális szemétben a kidobott régi ágyaktól a mosógépig, illetve autóalkatrészektől a plüss gyerekjátékokig szinte minden előfordul. Sajnos sokan építési törmeléket, régi ablakokat is hordtak a falu határába.

A sikeres pályázatnak köszönhetően az önkormányzat egy várpalotai vállalkozással kötött szerződést, akik nemcsak konténereket biztosítanak a szemét elszállításához, hanem munkagépekkel is segítik az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtését.

Vannak azonban olyan helyek, amelyeket gépekkel nem lehet megközelíteni, ezért február 20-án önkéntes szemétszedési akciót szerveztek, amelyre a barátságtalan, ködös idő ellenére is sokan eljöttek. Az önkormányzat biztosított kesztyűt, zsákokat és kötözőanyagot a szemétszedéshez. A lelkes önkéntesek pedig kisebb csoportokban keresték fel a környék legszemetesebb részeit és gyűjtötték össze a mások által „ott felejtett” dolgokat. Gombáspusztán, a vízmű környékén jelentős mennyiségű illegális szemét gyűlt össze, amit az önkéntesek traktorra pakoltak, majd a nagyméretű gyűjtőkonténerhez szállítottak.

– Nagyon sok problémája van nemcsak az önkormányzatnak, de magánszemélyeknek is az illegálisan lerakott szeméttel. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet a szombati akcióval, hogy a jövő nemzedékének hagyják meg azt az értéket, amit mi gyerekként még élvezni tudtunk – mondja Weisz Elvira polgármester, majd hozzá teszi még, hogy azt tervezik, hogy évente többször szerveznek szemétszedési akciót, hogy ezzel is felhívják a figyelmet a szemetelés okozta problémára.

Szemét ügyben, az elmúlt években már sok mindennel találkozott Tábori Ferenc, Hárskút polgármestere is. Mint mondja: előfordult, hogy valaki 20 kilométerről hozta el ide a szemetét. Akadt olyan, aki egyszerre 20-30 zsáknyit hagyott itt, vagy egy nagy zsákban bontott autó-alkatrészeket dobott ki, egy kis nikecellel fűszerezve. Sőt találtak már kidobva videokazettákkal telerakott fűnyíró gyűjtőkosarat is. Ennek ellenére nincsenek nagy szemétkupacok a település környékén, mert nagyon odafigyelnek erre, és időben összegyűjtik a mások által ott felejtett szemetet. Ugyanakkor nem győzik összeszedni az utak mentén kidobott üres flakonokat, sörös és energiaitalos dobozokat. Sőt, amikor tavasszal kitört a járvány rendszeresen botlottak eldobott kesztyűkbe és maszkokba is. Van egy rendszeres szemetelőjük is, aki Hárskút és Akli között hetente rak ki az útpadkára egy nejlonszatyornyi sörösdobozt.

– Fő gondnak azt tartom, hogy az emberek egy jelentős része nem tudja azt, hogy a kommunális szolgáltatónál is leadhatja a legtöbb dolgot. Azzal az energiával és üzemanyaggal, amivel kimegy az erdőbe, kivihetné a Kistó utcába is a VKSZ veszprémi telephelyére, ott is átvennék tőle. Alapvető gond az is, hogy az emberek igényesek a saját ingatlanuk, és az autójuk tisztaságára, de valamiért a tágabb környezetükre már nem figyelnek oda – vélekedik a polgármester, aki nem érti azokat, akik naponta ingáznak a településen keresztül és eldobálják az út mentén a szemetüket. A polgármester kicsit aggódik amiatt, hogy sokan nem bírják kivárni a lomtalanítást, mert bizony látott már hűtőt, és autógumikat is kidobva az erdőben. Tábori Ferenc reméli, hogy nem marad el a járványhelyzet miatt, és május környékén megtarthatják a „Te szedd” akciót.