Harctéren ment életet a honvédség új helikoptere

Sérült katonák mentését gyakorolta a Bakonyban a Magyar Honvédség nemrégiben beszerzett H145M helikoptere.

Ezt ne hagyja ki! A baloldal számára örök ellenség a határon túli magyarság

A nemzetközi hadgyakorlatot amerikai helikopterek mellett magyarok is támogatják. Az MH 86. Szolnok Helikopterbázisról a lőtérre érkező Mi-24-es és H145M helikopterek különböző feladatokban működnek közre, ilyen például a szárazföldi csapatok légi támogatása a Mi-24-es harci helikopterekkel, azonban ami ettől egy picikét különlegesebb, az az, hogy egy újabb feladatkörben mutatkozott meg a Magyar Honvédség nemrégiben beszerzett H145M típusú helikoptere.

A könnyű többcélú helikopterbe ezúttal hordágyak és egészségügyi felszerelések kerültek, a gép oldalára csörlő, orra alá speciális szenzortorony és nagy teljesítményű keresőreflektor. Ezek azok a felszerelések, amelyek a 21. században egy kutató-mentő helikopter elengedhetetlen kellékei, na és persze a megfelelően kiképzett személyzet.

A napokban pedig bebizonyosodott, hogy a típus beszerzését követően a katonák kiképzése is jó ütemben halad, hiszen a helikopterrel egy többnemzeti konvojt ért támadás sérültjének egészségügyi kimenekítésében – a szaknyelv szerint Medical Evacuation-MEDEVAC – működtek közre a Bakonyban zajló hadgyakorlaton.

A helikopter felszereltsége persze nem csak azt teszi lehetővé, hogy a harctéren bajba jutott katonákon segítsen, hanem azt is, hogy a civil nemzetközi egyezmények alapján működő légi kutató-mentő szolgálat 24 órás készültségét is ellássa majd. Ez a szolgálat indul elsőként a Magyarország légterében eltűnt vagy bajba jutott légi járművek felkutatására, mentésére, és több esetben a katasztrófavédelemmel együttműködésben számos más eset során is segítséget nyújtanak képességeikkel, felszereléseikkel.

Persze ehhez is további képzésekre, gyakorlásokra van szükség, hogy elérjék azt a szintet, amikor valódi feladatokban is részt vehetnek majd. A helikopterre szerelt szenzortoronnyal képes a gép személyzete nappali és éjszakai viszonyok között is felderíteni a sérülteket, abban az esetben pedig, ha nincs a baleset közelében leszállásra alkalmas terület, speciális csörlőberendezésével függésből tud segítséget juttatni a földre, majd a sérültet akár hordágyon is a fedélzetre és a megfelelő ellátóhelyre.