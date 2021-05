Harmadszor lett Zöld Óvoda az alsóörsi intézmény

A Napraforgó Óvoda és Bölcsőde ismét megkapta a ZÖLD ÓVODA címet a kisgyermekkori környezeti nevelés terén végzett tevékenysége elismeréseként. A programot működtető Agrárminisztérium már harmadik alkalommal adományozta oda a címet a Balaton-parti óvodának.

Csiszárné Huszár Judit intézményvezető elmondta, hogy tavaly szeptemberben adták be a pályázatot és most, a hét elején érkezett meg a Zöld Óvoda címet igazoló oklevél és táblácska.

Az alsóörsi óvodában nagy hangsúly fektetnek például az újra hasznosításra. A varrodától kapott maradék anyagokból textil bábokat készítenek, vagy a gyerekek ragasztásra használják azokat. A papírt is újrahasznosítják. Az ajándékba kapott régi menetlevelek üres oldalát is felhasználják rajzolásra. Emellett törekszenek az egészséges étkezésre és arra, hogy a gyerekek napi szinten mozogjanak.

A természet szeretetére nevelés során különböző témaheteket tartanak. Madárbarát Óvodaként etetik és itatják a madarakat, az intézmény udvarán különböző odúkat helyeztek el, de készítettek bogár garázst és akváriuma is van a Napraforgó Óvodának.

A gyerekek naponta öntözik az udvaron lévő növényeket és tervezik sziklakért készítését is. Az erdei kirándulásokra madár-és növényhatározóval, bogárnézővel, nagyítóval mennek és távcsövet is visznek magukkal. Támogatói szerződésük van az Ezüsthíd Horgász Egyesülettel, akik lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanyájukon a gyerekek megismerjék a vízivilágot, vagy akár horgásszanak is.

– Tapasztalatokat helyben gyűjtünk, mert adott rá a lehetőség. Jó helyen vagyunk hiszen itt van a Balaton – mondta el az intézményvezető, aki hozzá tette még, hogy mindig új feladatot tűznek ki maguk elé a következő három évre, és ha sikeres lesz a következő pályázatuk is, akkor elnyerhetik az Örökös Zöld Óvoda címet is.